Glasba

Parvani Violet v roza svetu Hannah Montana in Britney Spears

Ljubljana, 02. 04. 2026 18.57 pred 26 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Parvani Violet

Glasbena in vizualna umetnica Parvani Violet z videom za svežo pesem Dotik dopolnjuje svoj kameleonski nabor glasbenih žanrov. Z vsakim novim projektom se skuša predstaviti v še nevideni vlogi, po ekskurziji v trap žanru pa se je zdaj potopila v r'n'b vode. Ljubiteljica astrologije je na svojem albumu Simboli vsaki pesmi dodelila prevladujoč planet. Kot je pojasnila, singlu Dotik vlada sonce in opisuje njegovo energijo kot začarano, toplo in igrivo. Rdeča nit besedila in spota je sanjarjenje ter plesanje v svoji domači sobi, kjer se lahko brez ovir resničnega sveta predajaš ljubezenskim fantazijam.

Parvani Violet se je znašla v svetu digitalnih fotoaparatov, boomboxov ter prikupne in nagajive estetike zgodnjih 2000-ih. Gre za roza svet, ki uokvirja njen nov single z albuma Simboli - Dotik. Hannah Montana, ki spozna Britney Spears, ki spozna Bepop zajame "vajb", kot bi rekla Parvani, novega komada.

Pesem je pravi pop r'n'b štiklc, ki je "popolna kulisa za sanjarjenje in plesanje v svoji sobi doma, kjer se brez ovir resničnega sveta predajaš ljubezenskim fantazijam. Daydreaming anthem, kot bi temu rekli Američani." Parvani je kot ljubiteljica astrologije na albumu Simboli vsakemu komadu dodelila njegov vladajoči planet - Dotiku vlada sonce in opisuje njegovo energijo kot začarano, toplo in igrivo.

Medtem ko je za instrumentalno produkcijo poskrbel Kevin Koradin, se je pod melodijo, besedilo in vokalno produkcijo Dotika podpisala Parvani. Že tradicionalno je sama poskrbela tudi za scenarij, stajling in montažo videospota, ki je njen najbolj igriv in barvit izdelek do sedaj.

Dotik s svojo sladkobo dopolni kameleonski portfolio glasbenice, ki z vsakim novim projektom ponudi še nevideno vlogo Parvani Violet - od visoke svečenice ali trap princese pa vse do igrive pop dive.

Parvani Violet Dotik videospot
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
02. 04. 2026 20.38
kdo je ta vijoleta,pa to
Odgovori
+1
1 0
tincoop
02. 04. 2026 19.45
Koliko je moral ata plačati za to reklamo?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
