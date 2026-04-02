Parvani Violet v roza svetu Hannah Montana in Britney Spears

Parvani Violet se je znašla v svetu digitalnih fotoaparatov, boomboxov ter prikupne in nagajive estetike zgodnjih 2000-ih. Gre za roza svet, ki uokvirja njen nov single z albuma Simboli - Dotik. Hannah Montana, ki spozna Britney Spears, ki spozna Bepop zajame "vajb", kot bi rekla Parvani, novega komada.
Pesem je pravi pop r'n'b štiklc, ki je "popolna kulisa za sanjarjenje in plesanje v svoji sobi doma, kjer se brez ovir resničnega sveta predajaš ljubezenskim fantazijam. Daydreaming anthem, kot bi temu rekli Američani." Parvani je kot ljubiteljica astrologije na albumu Simboli vsakemu komadu dodelila njegov vladajoči planet - Dotiku vlada sonce in opisuje njegovo energijo kot začarano, toplo in igrivo.
Medtem ko je za instrumentalno produkcijo poskrbel Kevin Koradin, se je pod melodijo, besedilo in vokalno produkcijo Dotika podpisala Parvani. Že tradicionalno je sama poskrbela tudi za scenarij, stajling in montažo videospota, ki je njen najbolj igriv in barvit izdelek do sedaj.
Dotik s svojo sladkobo dopolni kameleonski portfolio glasbenice, ki z vsakim novim projektom ponudi še nevideno vlogo Parvani Violet - od visoke svečenice ali trap princese pa vse do igrive pop dive.
