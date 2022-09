Parvani Violet z novo skladbo želi popeljati do raja

'Do raja' je naslov nove skladbe Veronika Steiner, ki ustvarja pod umetniškim imenom Parvani Violet. Pevka, avtorica in multiinštrumentalistka, ki z novim projektom stopa v vode R&B glasbe, je navdih za skladbo črpala iz Perzefone, grške boginja podzemlja in pomladi.

Veronika Steiner, 24-letna Mozirjanka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Parvani Violet, je pevka, avtorica in multiinštrumentalistka. Slovensko občinstvo jo je prvič spoznalo v šovu Slovenija ima talent leta 2018, kjer je zapela tudi na finalnem odru. V lanskem letu je izdala pesem z naslovom Ko te vidim, kateri je dodala tudi videospot. Za pesem, ki jo je napisala sama, je posnela tudi štiri različne inštrumente.

Tokrat se Parvani Violet predstavlja s svojim slovenskim R&B prvencem, pri katerem je sodelovala s tandemom, ki ga sestavljata avtorja glasbe in producenta Kevin Koradin in Clifford Goilo. Z novo skladbo si Parvani želi, da vas z romantičnim besedilom in zapomljivo melodijo popelje, tako kot pravi tudi naslov pesmi: Do raja.

Navdih za pesem je glasbenica črpala iz Perzefone, grške boginja podzemlja in pomladi. Po tem, ko je pri Hadu zaužila granatno jabolko, je predsedovala dvema kraljestvoma - pol leta pod, preostanek nad zemljo. "Tudi mi lahko uživamo v obeh svetovih iluzij in resnice - ter se jima v celoti predamo," je pojasnila 24-letnica, ki je videospot za pesem posnela v lastnem scenariju, kostumografiji, ličenju in režiji.