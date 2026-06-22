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Glasba

Parvani Violet: Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče

Ljubljana, 22. 06. 2026 09.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Parvani Violet

Zasanjani ritmi in poletna lahkotnost so glavne značilnosti nove pesmi pevke Parvani Violet. Glasbenica v skladbi z naslovom Rada stavi na iskrenost in pozitivne vibracije, ki jih spremlja vizualno doživetje s posnetki iz Pirana.

Parvani Violet v poletje vstopa z novim singlom Rada – igrivo, nežno in zasanjano pop skladbo, ki v ospredje postavlja romantiko, lahkotnost in brezmejne možnosti ljubezni. "Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče in da te na obzorju čakajo lepe, pozitivne in romantične stvari," je o skladbi povedala pevka.

Parvani Violet
Parvani Violet
FOTO: osebni arhiv izvajalke

Tudi tokrat se je Parvani podpisala pod melodijo, besedilo in vokalno produkcijo, medtem ko sta za instrumentalno podobo ter končni zvok skladbe poskrbela Kevin Koradin in Clifford Goilo.

Pevka pa ostaja zvesta tudi svoji izraziti vizualni identiteti. Podpisala se je pod celoten kreativni koncept videospota, ki tokrat v nasprotju z njenimi sicer natančno zasnovanimi zgodbami stavi na spontanost in iskrenost trenutka. Videospot jo spremlja skozi sproščene prizore v Piranu, kjer med soncem, morjem in poletnim utripom zaživi lahkotna energija skladbe.

Parvani Violet pesem Rada videospot glasba

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