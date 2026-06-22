Parvani Violet: Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče

Parvani Violet v poletje vstopa z novim singlom Rada – igrivo, nežno in zasanjano pop skladbo, ki v ospredje postavlja romantiko, lahkotnost in brezmejne možnosti ljubezni. "Želela sem ujeti občutek, da je vse mogoče in da te na obzorju čakajo lepe, pozitivne in romantične stvari," je o skladbi povedala pevka.
Tudi tokrat se je Parvani podpisala pod melodijo, besedilo in vokalno produkcijo, medtem ko sta za instrumentalno podobo ter končni zvok skladbe poskrbela Kevin Koradin in Clifford Goilo.
Pevka pa ostaja zvesta tudi svoji izraziti vizualni identiteti. Podpisala se je pod celoten kreativni koncept videospota, ki tokrat v nasprotju z njenimi sicer natančno zasnovanimi zgodbami stavi na spontanost in iskrenost trenutka. Videospot jo spremlja skozi sproščene prizore v Piranu, kjer med soncem, morjem in poletnim utripom zaživi lahkotna energija skladbe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.