Parvani Violet med koncertnim nastopom predstavila novo pesem

Komad je oda vsem umetnikom in osebam, ki zmorejo biti vsestranski ter se ob tem sprašujejo, kateri del njih je najbolj pristen. Obenem pa je izpoved osebe, ki življenja ne živi več polno, temveč kurira že predstavljeno in preživeto. A tudi v tem obstaja določena čarovnija – le da je tudi ta za nekatere pristna, za druge ne.

Parvani Violet je svoj videospot spet posnela v lastnem scenariju, režiji, montaži in stajlingu. Za kamero je stal Amadej Hercog , za fotoaparatom Kristina Klemenčič , za asistenco na setu pa je poskrbela Larisa Tanšek . Videospot ponuja preigravanje raznih osebnostnih asortimentov kuratorke, likov in opazovalcev.

Noč v muzeju je zadnji singel, ki zaokroža prvi izdani sklop umetniškega ustvarjanja 25-letnice. Glasbo in aranžma za skladbo je Parvani Violet napisala skupaj s Kevinom Koradinom, priznanim primorskim glasbenikom in producentom, besedilo pa je njeno. S svojim prvim EP-jem Mag Parvani Violet na slovensko sceno vnaša ezoterični trap in romantični rnb, mnogo karizme ter vrednote gorečnosti, iskrenosti in samozaupanja. Na njem so poleg novega zbrani prej izdani singli – Mag, Vroče srce, Do raja – ter nova, studijska verzija Plamena. Pod verzijo z EP-ja se podpisuje v celoti, za skladbo je posnela tudi violino in klaviature.

"Vse je ovito v misterioznost. Delček prihodnosti, delček preteklosti in sedanjosti, saj v muzeju se prepletajo vse te stvari. Pomembno pa je, da se bomo res imeli lepo," nam je pred koncertom povedala pevka.

"To se mi zdi čudovit dosežek in obožujem njeno glasbo. Po vseh svojih seznamih glasbe imam vsaj en njen komad, ker res v njih da svojo dušo in neko energijo, tudi besedila so mi zelo dobra, zato jo obožujem," je o Parvani povedala pevska kolegica Stella, kantavtor Boštjan Pertinač pa: "Meni je ta naslov zelo všeč, še posebej, ker smo v okolju, ki je res kot neka noč v muzeju, njen videz je posebnost in vokal. Ta je vedno tisti, ki vedno najbolj pritegne."

Parvani Violet je pevka, avtorica in multiinstrumentalistka, ki jo je širša publika spoznala v šovu Slovenija ima talent leta 2018, kjer je zapela tudi na finalnem odru.