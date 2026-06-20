Pat Metheny ostaja jazzovska modna špica

Resnično fascinantna glasbena legenda tudi na najnovejšem albumu zveni ostro, koncizno, njegovo igranje električne kitare super mehkega odzvena je še naprej hitro, pospeški, ki nam jih v letu 2026 servira večni mladenič Pat Metheny, so veličastni. Side-Eye je bil začetno projekt, v katerega je 71-letni virtuoz, prejemnik dvajsetih nagrad grammy, vključil mlade glasbenike. Plus (+) v naslovu pričujočega albuma, ki je štirinajsti tovrsten Methenyjev avtorski zamah, pa pomeni, da so na posnetke poleg pianista Chrisa Fishermana in bobnarja Joeja Dysona vključeni še drugi, bolj izkušeni godbeniki. Med njimi tudi basist Daryl Jones (nekoč pri Milesu Davisu, nato dve desetletji tudi pri The Rolling Stones), tolkalec Luis Conte, harfistka Brandee Younger in pevec Mark Kibble, vodja slovite vokalne zasedbe Take 6.

Pomirjujoč, transcendenten zvok, tako značilen tudi za enajst albumov njegove nekdanje ekipe Pat Metheny Group – ta je med letoma 1978 in 2005 izdala enajst izjemnih albumov – ostaja svež, poletno navdahnjen še dandanes. Bogata tekstura nove albumske predstave Pata Methenyja kot začimbne dodatke vsebuje vplive folka in gospela, toda unikatna jazzovska poddisciplina, ki jo je skozi desetletja samostojno razvijal kitarist in komponist iz Missourija, ohranja prikupno pregibnost. Tudi nove skladbe Pata Methenyja še vedno lahko in prepričljivo vijugajo skozi improvizirane prostore, ki se crescendo vzdigujejo, nato skrivnostno izginevajo v nevidnih ponorih in se mimo številnih čudovitih zvočnih zasukov in obratov vračajo kot božansko skladne harmonije. Pat Metheny se na Side-Eye III+ ne odpoveduje dolgometražnim skladbam, polovica od skupno osmih je daljših od sedem minut, prav tako ne zanemarja balade. A slednjih je le za kreposten tris. Vsekakor velja, da mora hitra pokušina tega čudovitega instrumentalnega dela zajemati posnetka Make A New World in Risk And Reward. Pat Metheny zimzeleno ostaja sodoben, pravzaprav za vedno jazzovska modna špica.