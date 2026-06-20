Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Pat Metheny ostaja jazzovska modna špica

Ljubljana, 20. 06. 2026 11.00 pred 5 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Čudovit letošnji album unikatnega jazzovskega kitarista

PAT METHENY - Side-Eye III+

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Resnično fascinantna glasbena legenda tudi na najnovejšem albumu zveni ostro, koncizno, njegovo igranje električne kitare super mehkega odzvena je še naprej hitro, pospeški, ki nam jih v letu 2026 servira večni mladenič Pat Metheny, so veličastni. Side-Eye je bil začetno projekt, v katerega je 71-letni virtuoz, prejemnik dvajsetih nagrad grammy, vključil mlade glasbenike. Plus (+) v naslovu pričujočega albuma, ki je štirinajsti tovrsten Methenyjev avtorski zamah, pa pomeni, da so na posnetke poleg pianista Chrisa Fishermana in bobnarja Joeja Dysona vključeni še drugi, bolj izkušeni godbeniki. Med njimi tudi basist Daryl Jones (nekoč pri Milesu Davisu, nato dve desetletji tudi pri The Rolling Stones), tolkalec Luis Conte, harfistka Brandee Younger in pevec Mark Kibble, vodja slovite vokalne zasedbe Take 6.

Pomirjujoč, transcendenten zvok, tako značilen tudi za enajst albumov njegove nekdanje ekipe Pat Metheny Group – ta je med letoma 1978 in 2005 izdala enajst izjemnih albumov – ostaja svež, poletno navdahnjen še dandanes. Bogata tekstura nove albumske predstave Pata Methenyja kot začimbne dodatke vsebuje vplive folka in gospela, toda unikatna jazzovska poddisciplina, ki jo je skozi desetletja samostojno razvijal kitarist in komponist iz Missourija, ohranja prikupno pregibnost. Tudi nove skladbe Pata Methenyja še vedno lahko in prepričljivo vijugajo skozi improvizirane prostore, ki se crescendo vzdigujejo, nato skrivnostno izginevajo v nevidnih ponorih in se mimo številnih čudovitih zvočnih zasukov in obratov vračajo kot božansko skladne harmonije. Pat Metheny se na Side-Eye III+ ne odpoveduje dolgometražnim skladbam, polovica od skupno osmih je daljših od sedem minut, prav tako ne zanemarja balade. A slednjih je le za kreposten tris. Vsekakor velja, da mora hitra pokušina tega čudovitega instrumentalnega dela zajemati posnetka Make A New World in Risk And Reward. Pat Metheny zimzeleno ostaja sodoben, pravzaprav za vedno jazzovska modna špica.

Ocena: 5

Poslušalnica glasba album PAT METHENY Side-Eye III+

Zvedavi veteran David Byrne je vedno blizu vas

Patetico se po desetletju vračajo z novim albumom

24ur.com Trobentač Sandi Štor: Slovenija ima vrhunske jazzovske umetnike
24ur.com Pomladno utrujeni Tom Misch vabi na kavč
24ur.com 'Ljubezen je najpomembnejša stvar, a sem jo moral naprej izkusiti'
24ur.com Ajdovski Mart in njihovi analogni jazzovski akvareli
24ur.com Boštjan Pertinač: Zgodba se lahko s Sms-om začne, konča ali nadaljuje
24ur.com Bobnar Laibachov zaradi težav s sluhom: Iščem poti izražanja na tih način
24ur.com V Mariboru zagrmeli bobni, na kakršne igra bobnar Metallice
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
20. 06. 2026 14.13
Evo ga....spet ta
Odgovori
+2
2 0
Homer.Simpson
20. 06. 2026 14.06
Pozdravljeni dragi moji zvesti feni, temu modelu z nagravžnimi očali sem že večkrat izrecno prepovedal omenjati prave glasbenike kot so Pet Metheney, Miles Davis ali The Rolling Stones. Ker tega ni upošteval sem danes vložil kazensko ovadbo zoper njega na Policijski upravi v Zgornjih Gobcanovcih. Čaw čaw sončki moji
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763