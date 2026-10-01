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Glasba

Patrik Prelec se je za videospot vrnil v svojo šolo in skoraj prejel ukor

Ljubljana, 01. 10. 2026 13.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Patrik Prelec

Da ni vse zaman, v novi skladbi Ni vse zaman prepeva kraški roker Patrik Prelec. Za videospot se je vrnil v svojo osnovno šolo in si tam skoraj prislužil ukor. Slediti sanjam ni preprosto. Zahteva delo, vztrajnost in precej trme, predvsem takrat, ko stvari ne gredo po načrtih. Šele pozneje pogosto razumemo, čemu so služili vsi vmesni ovinki. Prav o tem govori nova skladba nadobudnega pevca.

Kraški roker Patrik Prelec je izdal novo osebno pesem z naslovom Ni vse zaman. "Za sanjami ne moreš iti na pol. Za to moraš imeti 'jajca' – da začneš, ko še nihče ne verjame vate, da vztrajaš, ko se stvari sesujejo, in da greš naprej tudi takrat, ko bi bilo veliko lažje odnehati. Jaz sem imel vse od tega. Tudi trenutke, ko sem mislil, da je konec. Ampak če bi takrat odnehal, danes ne bi stal tukaj. Na koncu moraš biti ti tisti, ki najbolj verjame v svoje sanje. Vse drugo je bonus," je dejal Prelec.

Patrik Prelec z bendom
Patrik Prelec z bendom
FOTO: osebni arhiv izvajalca

Nova pesem je sprva nastala za njegov bend, med pisanjem pa je postala precej bolj osebna. Patrik je vanjo ujel tudi svojo pot, od prvega kitarskega rifa v osmem razredu dalje. Ta pot ga je vodila skozi Jastrebe, samostojne projekte, iskanje lastnega izraza in tudi obdobje, ko je zaradi težav z glasilkami za nekaj časa ostal brez glasu. Vmes je bilo dovolj razlogov za dvom, a nobeden tako velik, da bi odnehal.

Če se v pesmi vrača na začetek svoje glasbene poti, je bilo logično, da se tja vrne tudi s kamero. Videospot je posnel na OŠ Srečka Kosovela v Sežani, kjer je v osmem razredu prvič prijel za kitaro. "Če pripovedujem zgodbo o svojih začetkih, jo moram povedati tam, kjer se je velik del mene zares začel," je dodal.

V spotu nastopa pet učencev, med njimi Aleksej, ki igra mladega Patrika, v zgodbo pa je vključena tudi njegova takratna razredničarka. Veliko presenečenje je bil obisk nekdanje učiteljice angleščine – prav tiste, pri kateri je nekoč dobil popravni izpit. "Takrat mi popravc čez počitnice zagotovo ni bil najbolj pri srcu. Danes pa se ob tem samo nasmejem. Če bi mi kdo rekel, da se bom nekoč v isto šolo vrnil kot glasbenik in tam snemal svoj videospot, mu ne bi verjel," je še povedal glasbenik.

Glasbo in besedilo je napisal Patrik sam, za aranžma in produkcijo pa je poskrbel Boštjan Pertinač. Skladba ostaja zvesta njegovemu rockovskemu izrazu, je neposredna, glasna in brez olepševanja. Takšna, kot je tudi zgodba, iz katere je nastala.

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Patrik Prelec Ni vse zaman glasba videospot

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