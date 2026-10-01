Patrik Prelec se je za videospot vrnil v svojo šolo in skoraj prejel ukor

Kraški roker Patrik Prelec je izdal novo osebno pesem z naslovom Ni vse zaman. "Za sanjami ne moreš iti na pol. Za to moraš imeti 'jajca' – da začneš, ko še nihče ne verjame vate, da vztrajaš, ko se stvari sesujejo, in da greš naprej tudi takrat, ko bi bilo veliko lažje odnehati. Jaz sem imel vse od tega. Tudi trenutke, ko sem mislil, da je konec. Ampak če bi takrat odnehal, danes ne bi stal tukaj. Na koncu moraš biti ti tisti, ki najbolj verjame v svoje sanje. Vse drugo je bonus," je dejal Prelec.

Patrik Prelec z bendom FOTO: osebni arhiv izvajalca

Nova pesem je sprva nastala za njegov bend, med pisanjem pa je postala precej bolj osebna. Patrik je vanjo ujel tudi svojo pot, od prvega kitarskega rifa v osmem razredu dalje. Ta pot ga je vodila skozi Jastrebe, samostojne projekte, iskanje lastnega izraza in tudi obdobje, ko je zaradi težav z glasilkami za nekaj časa ostal brez glasu. Vmes je bilo dovolj razlogov za dvom, a nobeden tako velik, da bi odnehal. Če se v pesmi vrača na začetek svoje glasbene poti, je bilo logično, da se tja vrne tudi s kamero. Videospot je posnel na OŠ Srečka Kosovela v Sežani, kjer je v osmem razredu prvič prijel za kitaro. "Če pripovedujem zgodbo o svojih začetkih, jo moram povedati tam, kjer se je velik del mene zares začel," je dodal.