Patti Smith: Brezmejna enotnost moči ljudstva

Že okoli 18. ure je vedno večje in pestro občinstvo začela ogrevati rockerska druščina Overlaps iz Pordenona z vokalistko, ki je po slogu in energiji spomnila na stare dobre Guano Apes, naslednji pa so bili domači domžalski rockerji Imset . "Veseli nas, da smo bili izbrani na razpisu, hkrati pa smo počaščeni, da nastopamo pred tako legendo, kot je Patti Smith, ki s svojimi leti in vztrajnostjo samo dokazuje, da nisi nikoli prestar za rokenrol," so nam povedali pred nastopom.

Imset, ki ne morejo skriti, da jim je velik vzornik Siddharta, so prikazali kratek, a eksploziven nastop, hkrati pa so pravkar izdali novo pesem in videospot za skladbo Prepad. Novinarski kolegi, ki s(m)o praktično celo popoldne čakali na izjavo Smithove, s(m)o bili nato obveščeni, da bo gospa prišla neposredno na nastop in da se za izjave sedmi sili ni odločila.

Kariero Smithove so zaznamovale oznake, kot so (samo)volja, upornost, kljubovalnost, pravičnost in resnicoljubnost.

"Pozdravljeni, srečni smo, da smo tukaj," je navzočih osem tisoč duš ob navdušenem sprejemu pozdravila legendarna pevka, ki je koncert začela s pesmijo Grateful (Hvaležna op. a.), drugo pesem Ghost Dance pa posvetila vsem prvotnim prebivalcem tega sveta, ki so bili na Zemlji pred nami in so se borili za prvobitnost našega planeta.

"Fantastično, da smo se zbrali v tolikšnem številu, srečna sem, da vas vidim vse. Nekoč je bila deklica, iz časov, ko so bili še dinozavri, ki je poslušala gramofon in pesmi Boba Dylana, predstavljala sem si, da je moj fant," je napovedala pesem One Too Many Mornings starejšega stanovskega kolega, kultnega Boba Dylana .

Po favoritu občinstva, legendarni skladbi Dancing Barefoot , je pesem Beneath the Southern Cros s posvetila življenju in svobodi, "ki je nekoč na tem ozemlju skoraj umrla" . Smithova v svoji odločni, nekoliko revolucionarni odločnosti ni pozabila poudariti, da je treba "dvigniti roke, stisniti pesti, začutiti vročo kri in je*eno svobodo, da se ne bomo pustili vladam in korporacijam, da nas uničujejo in okrnejo prihodnost naših otrok".

Ob zaključku pa postregla s samimi sladkorčki od Pissing in a River do After The Gold Rush Neila Younga ter dvema njenima brezčasnima uspešnicama Because The Night ter za češnjo na vrhu še People Have The Power, pri kateri se ji je kot presenečenje večera na odru pridružila priljubljena italijanska kantavtorica Elisa.

Večer druženja brezmejne enotnosti in moči ljudstva je tako minil v duhu, da kljub vsem tegobam tega sveta še obstaja upanje, če združimo moči in se aktiviramo v pozitivnem duhu. Koncert je obiskalo veliko tistih, ki so si legendo želeli videti in slišati v živo, kot tudi veliko naključnih firbcev z obeh strani meje, prednjačila pa je predvsem slovenska govorica. Smithova se je po kakšni uri in pol prisrčno poslovila od navdušenega avditorija, njen krhek odhod z odra po stopnicah pa nas je opomnil, da se dama vseeno približuje 80. in da je bila to morda zadnja priložnost, da smo jo lahko ujeli v nam bližnjih krajih.