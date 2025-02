Patti Smith na turneji ob 50-letnici albuma Horses.

Glasbenica Patti Smith se ob 50. obletnici izdaje albuma Horses odpravlja na turnejo. Turneja vključuje dva termina v Veliki Britaniji, in sicer v londonski dvorani Palladium. V evropskem delu turneje pa Patti Smith nastopa v Dublinu, Madridu, Bergamu, Bruslju, Oslu in Parizu. V sklopu ameriške turneje se bo novembra ustavila v Seattlu, Oaklandu, San Franciscu, Los Angelesu, Chicagu, New Yorku, Bostonu, Washingtonu in Philadelphii.