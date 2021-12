Patti Smith prejela častno nagrado mesta New York

Pesnica in glasbenica Patti Smith je bila v teh prazničnih dneh počaščena s prav posebno pozornostjo mesta New York. Župan Bill De Blasio ji je le nekaj dni pred njenim 75. rojstnim dnem izročil ključ mesta New York, kamor se je pred leti preselila. Gre za posebno častno priznanje občanom, ki ga podari župan mesta in simbolizira star srednjeveški običaj, da lahko posameznik prosto prihaja v mesto.

Patti Smith je pred svojim 75. rojstnim dnem doletela prav posebna čast, saj ji je župan mesta New York izročil častno priznanje – mestni ključ. Bill De Blasio, ki se mu s koncem leta izteče mandat, je na novinarski konferenci poleg Patti mestna ključa podelil še filmarju Spiku Leeju in senatorju Chucku Schumerju. Smithovo je pohvalil za njeno avtentičnost in izražanje resnice skozi svoja dela.

icon-expand Patti Smith FOTO: Profimedia

"Nekateri so Patti imenovali za botro punka, s tem pa se strinjam tudi sam. Navdahnila je veliko ljudi, pomagala obikovati umetniško in na nek način tudi politično gibanje," je v nagovoru dejal De Blasio. "Njeno delo v vlogi glasbenice, pevke, piske besedil in aktivistke je navdahnilo veliko ljudi in jim pokazalo pot. Vsakič, ko ljudem podelimo neko čast, se spomnim ljudi, ki so drugim pokazali pot. Veliko umetnikov se zaradi Patti Smith zaveda, kaj lahko storijo in rečejo, saj so slišali njena dela," je še povedal župan.

V svojem govoru se je legendarna umetnica spomnila selitve v New York, kamor je leta 1967 prišla z nekaj dolarji v žepu iz ruralnega dela New Jerseya. Dejala je, da ni imela prenočišča in nobenih pravih ciljev. Razložila je, da jo je mesto leta 1994 ponovno sprejelo, ko se je po 15 letih v Detroitu, kjer je živela s pokojnim možem, vrnila v New York. "Mesto me je ponovno sprejelo in mi dalo novo priložnost, da sem si ponovno zgradila življenje in se razvijala kot umetnica," je povedala Patti, ki bo 30. decembra dopolnila 75 let.