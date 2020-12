Patti Smith bo v leto 2021 vstopila na največjem ekranu v Evropi

Nastop ameriške kantavtorice Patti Smith in njenega benda, ki ga pripravlja inovativna platforma za digitalno umetnost CIRCA, se bo začel opolnoči. Kot darilo Londonu, ki je kantavtorici zelo pri srcu, bo dogodek brezplačen in na ogled po vsem svetu prek YouTube kanala CIRCA. Za celovito spremljanje dogodka bodo prisotni v Londonu potrebovali slušalke, saj bodo zvok predvajali prek spletne strani.

Sam dogodek se bo začel 30 minut pred letom 2021. CIRCA bo v tem času predstavila desetminutni projekt ONE, ki ga je platforma naročila pri zmagovalki beneškega umetnostnega bienala 2017, Nemki Anne Imhof . Umetnica je v projekt vključila posnetke Tate Modern, ko je tam leta 2019 razstavljala instalacijo velikih dimenzij in izvedla performans.

Kantavtorica živi in deluje v New Yorku. Je tudi pesnica in vizualna umetnica, znana po svojem revolucionarnem združevanju poezije in rocka. Njen glasbeni prvenec Horses je med stotimi najboljšimi albumi vseh časov. V dvorano slavnih rock'n'rolla je bila sprejeta leta 2007.