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Paul Grem: Ljubezen, tudi če se konča, ni bila zaman

Ljubljana, 08. 11. 2026 16.35 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Paul Grem pripravljajo drugi album.

Paul Grem so se slovenskemu občinstvu predstavili z debitantskim albumom Luč preteklosti, od takrat pa so dodelali svoj zvok in pripravljali material za drugo ploščo. To napoveduje tudi nov singel, ki nosi naslov Odmev. Kot pravijo, gre za pesem o izgubljeni ljubezni, spominih in sprejemanju konca.

Kakšno sporočilo prinaša Odmev? Kaj odmeva?

Odmev je pesem o izgubljeni ljubezni, spominih, ki nikakor ne zbledijo, in težkem sprejemanju dejstva, da se nekatere poti za vedno razidejo. Včasih odmeva najdlje prav tisto, česar ni več. A tudi odmev odzveni enkrat, ko najdemo moč in stopimo naprej v nov dan.

Paul Grem predstavljajo singl Odmev.
Paul Grem predstavljajo singl Odmev.
FOTO: Dragan Zlatanović

Pravite, da gre za ljubezenski komad, in sicer o izgubljeni ljubezni. Zakaj je tako težko sprejeti dejstvo, da so se nekatere poti razšle, in kako preboleti to izgubljeno ljubezen?

To vprašanje si je najbrž že vsak od nas že kdaj zastavil. Težko je, ker se ne poslovimo samo od osebe, ampak tudi od vseh skupnih načrtov in navad. Glava ve, da je konec, srce pa potrebuje več časa, da to dohiti.

Kako preboleti? Pravijo, da je čas najboljši zdravnik, seveda pomaga tudi druženje s prijatelji in dobra glasba. Čisto v redu je, da si včasih pustiš biti žalosten. Nekega dne pa ugotoviš, da se tega spominjaš z nasmehom namesto z bolečino. In mogoče je prav to sporočilo pesmi: da ljubezen, tudi če se konča, ni bila zaman.

Kako je nastajala pesem? Od kod ideja oziroma zasnova zanjo?

Hmm, to je pa dobro vprašanje. Recimo tako, da ideja ni prišla od nikoder. Za njo stoji neka zgodba, ki je bila najbrž resnična, a vseh podrobnosti raje ne bi izdali, ker nekatere stvari je lepše pustiti med vrsticami.

Za video ste poskrbeli sami. Kdo je stal za njim, kje ste snemali in zakaj ta lokacija?

Pri ustvarjanju in snemanju videa je tokrat vajeti prevzel naš Marko. Skupaj smo snovali idejo, kako naj bi spot izgledal, lokacije pa niso bile naključno izbrane. Predvsem mogočen klif, na robu katerega Dušan poje, je kraj, kamor sam pogosto zahaja na sprehode, in prav tu je nastal navdih za besedilo.

Paul Grem pripravljajo drugi album.
Paul Grem pripravljajo drugi album.
FOTO: Dragan Zlatanović

Komad bo del drugega albuma. Kaj nam že lahko poveste o drugi plošči? Kaj bo drugače od prve? Kako ustvarjate?

Trenutno smo v fazi snemanja pesmi, ki bodo dopolnile in zaključile celoto drugega albuma. Na njem bodo tako singli, ki so bili izdani po našem prvencu, kot nove pesmi, ki so oziroma ravnokar nastajajo. Tokrat si pri snemanju privoščimo tudi kakšen drugačen zvok, a korenine še vedno ostajajo v rocku, bluesu in countryju, kar pomeni, da smo še vedno precej analogni, če lahko temu tako rečemo. Če bo potekalo vse po planu, bo album ugledal luč sveta nekje v začetku naslednje pomladi.

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