Paul Grem predstavili videospot, za katerega so morali počakati na sneg

Primorci Paul Grem so predstavili videospot za svojo aktualno skladbo Hladen dan s prvenca Luč preteklosti, ki so ga izdali lani novembra. Skupina je namreč videospot želela posneti v snegu, za kar pa so morali počakati na pravo vreme.

Pesem Hladen dan je pospremila izid prvenca Luč preteklosti in tako je del posnetkov v spotu nastal prav na predstavitvenem koncertu v Kopru novembra lani. Skladba govori o uspehu za vsako ceno, ko cilj in želja po dokazu postaneta bolj pomembna od cene, ki jo za to plačujemo. Zgodbo so Paul Grem skupaj s produkcijo KLEVA films postavili v hladno, pusto okolje, saj so prav občutki zmede, negotovosti, žalosti, ki so bolj na spektru hladnega, tisto, kar nas spremlja, ko/če se izgubljamo na poti do cilja in ostanemo sami. Ključ do sreče pa smo izgubili nekje na poti.

icon-expand Paul Grem FOTO: Dragan Zlatanović

Da bi pesem res začutili, so Paul Grem čakali na sneg, ki ga ni in ni bilo. Končno so ga dočakali in posneli še zadnje potrebne kadre za končni videoizdelek.

Paul Grem so na svojo pot stopili pred tremi leti. Pravi trenutek, predvsem pa skupni pogled na glasbo ter navdih za njeno ustvarjanje so bili ključni, da so brata Mitja in Marko Stropnik, Andrej Rot, Dušan Sagadin Duco ter Patrik Grbac združili moči in se povezali v novo zasedbo. Prihajajo iz različnih glasbenih voda (Tinkara Kovač, Rudi & the cool vibes, Matjaž Jelen band, Ptice, Špičikuc Orchestra, Danilo Kocjančič & Friends ...), združeni v Paul Grem pa se izražajo s preprostimi, surovimi kitarskimi melodijami in življenjskimi ter osebno izpovednimi besedili. Pet primorskih glasbenikov, ki našo glasbeno sceno soustvarjajo že lep čas, se je najprej predstavilo s skladbo Nočem plesat sam. Sledile so Pot, Iskren pogled, Luč preteklosti in drugi. Po njihovih žilah tečejo blues, country in rock s primesmi popa.

icon-expand Paul Grem so predstavili videospot za pesem Hladen dan. FOTO: Dragan Zlatanović