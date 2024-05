Paul Grem predstavljajo Nebo: Naše odločitve imajo posledice

Skupina Paul Grem je skupaj začela ustvarjati pred petimi leti, danes pa predstavlja svojo novo pesem Nebo . "Pesem nas postavi v trenutek tik pred odločitvijo – v zatišje pred nevihto, ki jo prinašajo spremembe, v trenutek tik pred koncem, ki je prežet z močnimi čustvi in strahom pred neznanim," so povedali glasbeniki ob izdaji pesmi.

Primorska skupina v novi romantični baladi govori o skrhanem odnosu, načetem zaupanju in tudi o lepih spominih, ki bledijo pod realnostjo vsakdana. "Popisuje trenutek, ko se ljubezen znajde na razpotju, ki je prežet z nemočjo in hrepenenjem hkrati, njena protagonista pa čaka življenjska odločitev in izbira, ki s seboj vedno nosi posledice," so povedali glasbeniki, ki so tokrat poleg utečene ekipe sodelovali še s producentom Dejanom Radičevićem .

Za pesem so posneli tudi videospot, s katerim prikazujejo trenutek pred spremembami. "To je trenutek, v katerem se prepletajo spomini na skupne trenutke in zavedanja, da se ti ne bodo več ponovili. Glavni vlogi sta odigrala vokalist našega banda Dušan Sagadin in Sabrina Huskić," so še povedali glasbeniki, ki v svojem glasbenem izrazu mešajo rock, country in blues.