Paul McCartney bo skozi skladbe predstavil svoj avtoportret

Pesniški avtoportret nekdanjega Beatla bo izšel v dveh delih. Skozi izbrane pesmi glasbenik izjemno iskreno pripoveduje o svojem življenju in delu. Pesmi namreč pokrivajo vsa obdobja McCartneyjevega delovanja. Od začetnih mladostniških kompozicij do skladb, ki jih je napisal za legendarne Beatle, prek pesmi za skupino Wings do skladb, ki jih je spisal na samostojni glasbeni poti.

Pesmi bodo v knjigi predstavljene po abecednem in ne kronološkem redu, ob njih pa bodo objavljena besedila o tem, v kakšnih okoliščinah so nastale ali kateri kraji oziroma ljudje so jih navdahnili. V publikaciji bodo objavljena tudi dragocena gradiva iz glasbenikovega osebnega arhiva, rokopisi, pisma in fotografije."Upam, da bo delo bralcem razkrilo kaj novega o mojih pesmih in mojem življenju. Na tak način sem skušal predstaviti, kako se rodi glasba in kaj mi pomeni. Upam, da bo vse skupaj dalo kaj tudi drugim," je še dejal glasbenik, ki je svojo prvo pesem napisal pri 14 letih.