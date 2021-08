Paul McCartney bo v knjigo združil še nikoli izdana besedila Beatlov

Paul McCartney se veseli izdaje knjige, ki bo luč sveta ugledala novembra letos. Delo z naslovom The Lyrics: 1956 to the Present bo vsebovalo besedila pesmi, ki jih javnost do sedaj še ni slišala. Kot poroča Guardian, bo v posebni izdaji zbranih kar 154 pesmi. Pevec in pisec besedil je knjigo celo opisal kot ''osebni portret, predstavljen v 154 pesmih''. Vsakemu od besedil bo nekdanji član zasedbe The Beatles dodal svoj osebni komentar, ki je pred kratkim izdal že osemnajsti glasbeni album z naslovom McCartney III.

Iz založniške hiše, za katero stoji Allen Lane, so za angleške medije pojasnili, da bo v knjigi tudi besedilo, ki je del nikoli posnete skladbe Beatlov. Ta se imenuje Tell Me Who He Is in bo skupaj s knjigo izšlo 2. novembra. Pred časom je o delu spregovoril tudi pesnik Paul Muldoon, ki je pojasnil, da knjiga temelji tudi na srečanjih, ki sta jih s pevcem izpeljala v preteklih petih letih.