Paul McCartney decembra z novim albumom

Glasbo na albumu je McCartney napisal, produciral in izvedel sam. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP glasbenik sicer albuma ni načrtoval v letošnjem letu, nato pa ga je pandemija prisilila, da je več mesecev ostal doma. "Imel sem nekaj materiala, na katerem sem delal v minulih letih, a včasih je zmanjkalo časa in stvari so ostale nedokončane. Zato sem začel razmišljati o tem, kar sem imel," so njegove besede po poročanju AFP povzeli pri britanski agenciji Press Association.

Kot je povedal, je snemanje vsak dan začel z instrumentom, na katerega je napisal pesem, nato je postopoma dodajal plasti. "Zelo sem se zabaval," je povedal 78-letni McCartney. Kot je še povedal, je ustvarjal predvsem zase, zato je počel zgolj, kar je želel."Nisem vedel, da bo iz tega nastal album,"je dodal.

Izid albuma sovpada s 50-letnico izida njegovega prvega istoimenskega solo podviga, ki je nastal po razhodu The Beatlesleta 1970. Desetletje kasneje je sledilo nadaljevanje McCartney II.

Na novem albumu McCartney poje in se ob tem spremlja s kitaro ali na klavir, pozneje je dodal še bas in bobne. Med drugim naj bi se McCartney vrnil k neobjavljeni pesmi iz zgodnjih 90. let minulega stoletjaWhen Winter Comes, katere koproducent je bil pokojni producent zasedbe The BeatlesGeorge Martin.

Album spremljajo fotografije, ki jih je posnela McCartneyjeva hči - fotografinja Mary McCartney, nekaj jih je posnel glasbenikov nečak Sonny, nekaj pa s telefonom tudi McCartney.

S posnetki družinskih članov glasbenik nadaljuje tradicijo zgodnjih solo albumov - njegova pokojna ženaLinda McCartney je namreč posnela slikovno gradivo za album McCartney II ter številne fotografije za album McCartney iz leta 1970.