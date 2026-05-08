Paul McCartney izbrancem že predstavil svoj novi album

V Londonu je nekdanji član skupine The Beatles tokrat spregovoril tudi o svojem prvem duetu z Ringom Starrom ter zaigral tri akorde, ki so bili izhodišče za album. Kot je povedal Paul McCartney , se je na enem od srečanj s producentom Andrewom Wattom v Los Angelesu ena stvar povezala z drugo. McCartney je sprva želel le malo poklepetati in popiti čaj s producentom, a ga je Watt nagovoril, naj kaj zaigra. Ko mu je McCartney odgovoril, da je levičar, mu je Watt v roke potisnil kitaro za levičarje in le nekaj akordov kasneje je že nastala ideja za prvo pesem, je povedal McCartney.

Multiinstrumentalist in avtor pesmi Watt velja za enega najbolj iskanih producentov, med drugim so z njim že sodelovali Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne in David Gilmour. Watt je tudi producent prihajajočega albuma skupine Rolling Stones Foreign Tongues in njegovega predhodnika Hackney Diamonds, pri čemer je sodeloval tudi kot avtor pesmi in igral več instrumentov.

Za oboževalce Beatlov je prava poslastica na novem McCartneyjevem albumu gostovanje Ringa Starra, ki sodeluje pri pesmi Home To Us. Po besedah McCartneyja gre za prvi skupni duet obeh članov nekdanjih Beatlov. Kot je še pojasnil, je Ringa sprva zaprosil, naj se oglasi pri Wattu, saj oba živita v Los Angelesu. "Ringo je prišel v studio in malo bobnal," je povedal McCartney in dodal, da je to bila podlaga za skladbo o spominih na mladost v Liverpoolu.

Tako kot že prvi singel Days We Left Behind se tudi številne pesmi na albumu The Boys Of Dungeon Lane vrtijo okoli spominov na preteklost. Danes 83-letni McCartney na albumu pripoveduje o dekletu iz soseščine, starih prijateljih, svojih starših, povojnem obdobju v Liverpoolu in avtoštopu z Georgeom Harrisonom. Dodaten navdih so bile še druge raznolike teme, kot sta pandemija covida-19 in festival Glastonbury.