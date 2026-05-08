Glasba
Glasba

Paul McCartney izbrancem že predstavil svoj novi album

London, 08. 05. 2026 15.04 pred 1 uro 2 min branja 3

E.M. STA
Paul McCartney

V londonskem studiu Abbey Road je nekdanji Beatle Paul McCartney nedavno povabljenim več deset oboževalcem in predstavnikom medijev predstavil svoj novi album The Boys Of Dungeon Lane, ki bo izšel 29. maja. Na novem studijskem albumu s 14 skladbami se je McCartney lotil številnih osebnih spominov.

V Londonu je nekdanji član skupine The Beatles tokrat spregovoril tudi o svojem prvem duetu z Ringom Starrom ter zaigral tri akorde, ki so bili izhodišče za album. Kot je povedal Paul McCartney, se je na enem od srečanj s producentom Andrewom Wattom v Los Angelesu ena stvar povezala z drugo. McCartney je sprva želel le malo poklepetati in popiti čaj s producentom, a ga je Watt nagovoril, naj kaj zaigra. Ko mu je McCartney odgovoril, da je levičar, mu je Watt v roke potisnil kitaro za levičarje in le nekaj akordov kasneje je že nastala ideja za prvo pesem, je povedal McCartney.

FOTO: Profimedia

Multiinstrumentalist in avtor pesmi Watt velja za enega najbolj iskanih producentov, med drugim so z njim že sodelovali Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne in David Gilmour. Watt je tudi producent prihajajočega albuma skupine Rolling Stones Foreign Tongues in njegovega predhodnika Hackney Diamonds, pri čemer je sodeloval tudi kot avtor pesmi in igral več instrumentov.

Za oboževalce Beatlov je prava poslastica na novem McCartneyjevem albumu gostovanje Ringa Starra, ki sodeluje pri pesmi Home To Us. Po besedah McCartneyja gre za prvi skupni duet obeh članov nekdanjih Beatlov. Kot je še pojasnil, je Ringa sprva zaprosil, naj se oglasi pri Wattu, saj oba živita v Los Angelesu. "Ringo je prišel v studio in malo bobnal," je povedal McCartney in dodal, da je to bila podlaga za skladbo o spominih na mladost v Liverpoolu.

Tako kot že prvi singel Days We Left Behind se tudi številne pesmi na albumu The Boys Of Dungeon Lane vrtijo okoli spominov na preteklost. Danes 83-letni McCartney na albumu pripoveduje o dekletu iz soseščine, starih prijateljih, svojih starših, povojnem obdobju v Liverpoolu in avtoštopu z Georgeom Harrisonom. Dodaten navdih so bile še druge raznolike teme, kot sta pandemija covida-19 in festival Glastonbury.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sventevith
08. 05. 2026 15.53
Haha resnica boli. Nima niti enega hita po bitlih. Foul=bobby
Prelepa Soča
08. 05. 2026 16.37
... jih NE POTREBUJE.. se je že dokazal...
Prelepa Soča
08. 05. 2026 16.37
Resnica res boli, tega se vsak dan zavedaš, kajne?
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
