Paul McCartney napovedal dokumentarno serijo o svoji karieri

Novi album je izdal 50 let po samostojnem prvencu McCartney, leto 1970 pa velja tudi za leto, ko se je slavna liverpoolska četverica razšla. Za Paula McCartneyja je bila po pisanju dpa neke vrste terapija, da je tik pred razpadom skupine delal sam, le vokal v ozadju je prispevala njegova žena Linda McCartney. Večina kritikov pa se je takrat strinjala, da je bil album nedokončan in ni bil pravilno izdelan.

Z novimi pesmimi se po pisanju agencije premika med bluesom, popom, rockom ter rhythm in bluesom stare šole.

Ploščo McCartney III je ustvaril v času novega koronavirusa v Sussexu v Veliki Britaniji, izhodišči zanjo sta bili pesmi When Winter Comes in Long Tailed Winter Bird.

"Z družino sem živel izolirano na svoji kmetiji in vsak dan hodil v svoj studio," je McCartneyja citirala založba Universal Music.

Svojo kariero namerava 78-letni glasbenik predstaviti v dokumentarni seriji, ki bo segala od njegovega ustvarjanja pri The Beatles do sedanjosti. Pri tem ga podpira ameriški glasbeni producent Rick Rubin.

Napovednik zanjo je McCartney objavil na YouTubu inTwitterju. Kdaj jo bo mogoče videti, še ni znano. Kot je dpa povzela pisanje ameriške revije Deadline, bo šestdelna serija predvajala posnetke The Beatles, ki bodo prvič zapustili sloviti londonski studio Abbey Road.