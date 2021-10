Paul McCartney ne bo več podpisoval avtogramov: Čudno je

Vrsta za avtograme in pred leti še za fotografiranje z znano osebnostjo je pač nekaj, česar se oboževalci veselijo. Je del doživetja in dokaz, da si oboževano slavno osebo zares srečal. A oboževalci Paula McCartneyja tega očitno ne bodo več doživeli. Glasbenik se je namreč odločil, da bo prenehal podpisovati avtograme in se fotografirati z oboževalci.

"V tej situaciji običajno dobite slabo fotografijo s še slabšim ozadjem in nesrečnim izrazom na mojem obrazu. Raje poklepetajmo in si izmenjajmo zgodbe," je svoj pogled na dajanje avtogramov in fotografiranje razkril zvezdnik. McCartney pa ni prvi Beatle, ki bo prenehal s tem početjem. Pred njim se je že leta 2008 za to odločil Ringo Starr . Ta je takrat dejal, da avtogramov ne bo podpisoval, ker ima preveč poln urnik.

"Pošiljam vam ljubezen in mir, ker imam preveč stvari, pa mi ne pošiljajte več pisem," je takrat dejal Ringo in dodal: "In nič več podpisovanja predmetov. Ničesar! Kakor koli, ljubezen in mir." Leta 2018 ga je Howard Stern povprašal o tej odločitvi, sedaj 81-letni glasbenik pa mu je odgovoril: "To je bil eden tistih trenutkov, ko sem bil zelo jezen. Bil sem v New Yorku, kjer sem podpisoval praskalne plošče za kitare, ko mi je nekdo rekel: 'Si videl na internetu?' In tam je bila naprodaj kitara z mojim podpisom na praskalni plošči. Nekdo jo je vdelal v neko kitaro in jo prodajal za tri tisočake. Takrat sem rekel, da ne bom podpisoval ničesar več – razen v dobrodelne namene."