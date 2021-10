Paul McCartney ostro o Rolling Stonesih: So le skupina za bluzovske priredbe

Nekdanji član zasedbe The Beatles te dni ne skopari z ostrimi besedami. Po tem, ko je za razpad svoje skupine javno okrivil Johna Lennona, se je tokrat spravil na kolege iz zasedbe The Rolling Stones.

Paul McCartney je v intervjuju za The New Yorker zelo neposredno izrazil svoje mnenje o glasbenih kolegih. Britanska skupina The Rolling Stones, ki je od nekdaj veljala za tekmico legendarnih Beatlov, je v očeh 79-letnika očitno drugačna od splošnega prepričanja. ''Nisem prepričan, ali lahko to sploh povem, ampak oni so skupina, ki igra bluzovske priredbe, takšne vrste zasedba so Stonesi. Mislim, da je bila naša mreža mnogo večja od njihove,'' je izjavil in s tem namignil na dejstvo, da so Beatli kot skupina igrali raznovrstnejšo glasbo, s tem pa nagovarjali širši del občinstva in bili posledično bolj priljubljeni.

icon-expand Paul McCartney je brez dlake na jeziku. FOTO: Miro Majcen

To pa ni prvič, da se je McCartney lotil londonskega banda. Aprila 2020 je v pogovoru s Howardom Sternom dejal, da so bili Beatli od nekdaj boljši kot Rolling Stonesi. ''Njihove korenine so v bluzu. Ko pišejo skladbe, so povezane z bluzom. Mi smo imeli nekaj več glasbenega vpliva ... Med nami je mnogo razlik, rad imam Stonese, vendar se strinjam (z voditeljem, op. a.). Beatli so bili boljši.''

icon-expand The Beatles FOTO: Profimedia

Na nič kaj prijazno izjavo se je kasneje odzval Mick Jagger, ki je v šovu Zana Lowa McCartneyja pokroviteljsko oklical za ''srčka'' in mu dejal, ''da med skupinama več kot očitno ni nobene tekmovalnosti''. Kasneje se je zresnil in dodal: ''Med nami je ogromna razlika. V resnici so Stonesi velik koncertni band, ki deluje v drugih desetletjih in na drugih področjih, medtem ko niso Beatli niso šli na veliko turnejo po arenah ali nastopili v Madison Square Gardnu z dostojnim zvočnim sistemom,'' je razložil Jagger. Zanj je ključen podatek, da so se Beatli pravzaprav razšli, preden se je pravi posel v glasbi sploh začel, vključno s produkcijo obsežnih turnej in spektaklov.

icon-expand The Rolling Stones so ljubljenci velikih koncertnih prizorišč. FOTO: Profimedia

''The Beatles so imeli en stadionski nastop, in sicer leta 1965, medtem ko so Stonesi nadaljevali. Pričeli smo leta 1970 in na tak način koncertiramo še danes,'' je pojasnil. Rokerji so veliko časa na poti, turnejo pa nadaljujejo tudi po smrti dolgoletnega člana, bobnarja Charlieja Wattsa, ki se je poslovil avgusta letos.