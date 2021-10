Paul McCartney po petih desetletjih: Lennon je kriv za razhod Beatlov

McCartney vztraja, da je za konec poti priljubljene britanske zasedbe kriv John Lennon, čeprav so mediji in oboževalci kar pet desetletij krivdo iskali pri njem. Sam si zgodbe s kolegi iz skupine ni želel končati: ''To je bil moj band, moja služba, moje življenje.''

Čeprav je minilo že pol stoletja, je Paul McCartney neomajen. Za BBC-jev Radio 4 je v nedavnem intervjuju, ki ga bodo predvajali 24. oktobra letos, dejal: "Nisem dal pobude za razhod. To je storil naš Johnny." Odgovor je podal na vprašanje glede konca poti legendarnih Beatlov aprila 1970. ''Nisem ta oseba, ki je sprožila to, da smo se razšli. O, ne, ne,'' naj bi dejal, izsek pa je v pisni obliki predčasno objavil The Guardian.

icon-expand Paul McCartney je o koncu poti Beatlov spregovoril v nedavnem intervjuju. FOTO: Profimedia

"John je nek dan vstopil v prostor in rekel, da zapušča Beatle. A je to jasna pobuda, ali ne?" se je vprašal McCartney. Dejal je tudi, da jim je takratni manager skupine Allan Klein svetoval, naj o razhodu ne govorijo javno, saj se je želel pogajati za boljše pogodbe, vendar je bil sedaj 79-letni glasbenik nestrpen in je o dogajanju v skupini na glas spregovoril. McCartney je tako postal obraz presenetljive ločitve članov zasedbe in posledično konca skupine The Beatles. ''Bilo mi je dovolj skrivanja,'' je za BBC povedal glasbenik.

Paul je dodal, da Lennonova nova zanimanja in strasti, vključno z ženo Yoko Ono, niso bila združljiva z delom s skupino, še posebej ne s pisanjem besedil in snemanjem v studiu. John je po njegovem mnenju pač želel v Amsterdamu en teden ležati 'za mir' in s tem se po njegovem mnenju ni bilo mogoče boriti.

icon-expand The Beatles FOTO: Profimedia

''V resnici je John samo želel pričeti novo življenje z Yoko. Zmeraj se je želel osvoboditi pritiskov družbe, saj je kot otrok odraščal s teto Mimi, ki je zmeraj delovala represivno, zato je čakal na priložnost, da se osvobodi,'' je pojasnil. Spominja se, da je Lennon konec Beatlov označil za ''izjemno vznemirljiv'' in ga celo primerjal z ločitvijo od sopotnika. McCartney pa se spominja, da je Johna in Yoko oklical za ''odličen par.''

icon-expand John Lennon je tisti, ki je želel zaključiti skupno pot s skupino. FOTO: Profimedia