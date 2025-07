Paul McCartney s pesmijo nad Donalda Trumpa: Zveni kot norec

Donald Trump in Paul McCartney

Kljub temu je leta 2018 izdal album Egyptian Station, na katerem je s skladbo Despite repeated warnings okrcal takratnega in zdajšnjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V skladbi odpoje, da ti tisti, "ki je najglasnejši, ni vedno najpametnejši", in da kljub ponavljajočim se opozorilom "kapitan ne posluša, kaj mu povedo".

Priznal je, da se v politiko raje ne vpleta. "Toda ko je Trump dejal, da so za podnebne spremembe krivi Kitajce, sem si rekel: 'Vau, počakajte trenutek. To je voditelj ene najvplivnejših držav na svetu. Zveni kot norec. To je preprosto noro govorjenje'," je dejal ob izidu albuma. V pogovoru za BBC je potrdil, da v pesmi poje o Trumpu, da pa je njemu podobnih voditeljev več. "Ni edini," je dodal.