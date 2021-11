Paul McCartney trdi, da je on napisal pesem A Day in The Life

Glasbenik Paul McCartney spreminja ozadje nastanka pesmi A Day In The Life, ki so jo legendarni The Beatles uvrstili na album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band iz leta 1967. To pa še ni vse: nekdanji basist in spremljevalni vokalist trdi tudi, da je besedilo za pesem napisal on, in ne John Lennon, kakor je veljalo do zdaj.