Paul McCartney naznanil izid nostalgičnega albuma

Prvi singel, Days We Left Behind, je bil premierno predvajan na BBC Radiu Merseyside in pevca ujame v otožnem, nostalgičnem razpoloženju. Ob preprosti akustični spremljavi obuja spomine na "zadimljene bare in poceni kitare" ter ugotavlja, da njegovega Liverpoola, čeprav se nenehno spreminja, "nič ne more izbrisati dni, ki smo jih pustili za seboj".
Seveda je album tudi uvid v zgodnje dni legendarne zasedbe Beatlov, o katerih Paul razmišlja zasanjano in romantično – v svojem domačem domu v Liverpoolu. "Spoznala sva se na Forthlin Road / In napisala skrivno kodo / Nikoli ne bo izgovorjena." "To je zame pesem spomina," je 83-letnik dejal v sporočilu za javnost, v katerem je napovedal svoj novi album.
"Pogosto se sprašujem, ali pišem samo o preteklosti, potem pa pomislim, kako lahko pišeš o čemerkoli drugem?" je o nastanku albuma, prežetega z nostalgijo, povedal 83-letni Paul. K temu je dodal: "Tu je zbranih ogromno spominov na Liverpool ... Nismo imeli veliko, ampak ni bilo pomembno, ker so bili vsi ljudje čudoviti in nisi opazil, da nimaš veliko."
Album The Boys Of Dungeon Lane bo zvezdnikov 19. samostojni album v 63-letni glasbeni karieri, ki je za vedno spremenila zvok rock'n'rolla. Njegov zadnji album, McCartney III iz leta 2020, je bil v glavnem posnet sam med zaprtjem (imenoval ga je "rockdown"), pri čemer je zvezdnik igral skoraj vse instrumente in skrbel za vso produkcijo.
Nasprotno pa je bil album The Boys Of Dungeon Lane ustvarjen z ameriškim producentom Andrewom Wattom, ki ima izkušnje z ustvarjanjem živahnega in ognjevitega materiala za veteranske izvajalce, kot sta Ozzy Osbourne in The Rolling Stones.
