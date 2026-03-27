Paul McCartney naznanil izid nostalgičnega albuma

Prvi singel, Days We Left Behind , je bil premierno predvajan na BBC Radiu Merseyside in pevca ujame v otožnem, nostalgičnem razpoloženju. Ob preprosti akustični spremljavi obuja spomine na "zadimljene bare in poceni kitare" ter ugotavlja, da njegovega Liverpoola, čeprav se nenehno spreminja, "nič ne more izbrisati dni, ki smo jih pustili za seboj".

Seveda je album tudi uvid v zgodnje dni legendarne zasedbe Beatlov, o katerih Paul razmišlja zasanjano in romantično – v svojem domačem domu v Liverpoolu. "Spoznala sva se na Forthlin Road / In napisala skrivno kodo / Nikoli ne bo izgovorjena." "To je zame pesem spomina," je 83-letnik dejal v sporočilu za javnost, v katerem je napovedal svoj novi album.

"Pogosto se sprašujem, ali pišem samo o preteklosti, potem pa pomislim, kako lahko pišeš o čemerkoli drugem?" je o nastanku albuma, prežetega z nostalgijo, povedal 83-letni Paul. K temu je dodal: "Tu je zbranih ogromno spominov na Liverpool ... Nismo imeli veliko, ampak ni bilo pomembno, ker so bili vsi ljudje čudoviti in nisi opazil, da nimaš veliko."