Paul Simon in Art Garfunkel zakopala bojno sekiro

"Pred nekaj tedni sem kosil s Paulom," je Art Garfunkel povedal za britanski The Times . "To je bilo prvič, da sva bila skupaj po mnogih letih. Pogledal sem Paula in rekel: 'Kaj se je zgodilo? Zakaj se nisva videla?"

Glasbenika, ki sta se rodila v newyorški četrti Queens v razmiku le nekaj tednov, sta kot folk duo sodila med najuspešnejša glasbenika, predvsem v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. S hiti, kot so The Sound of Silence, Mrs. Robinson in Bridge over Troubled Water, sta bila slavna po vsem svetu. Po razpadu sta oba nadaljevala solo kariero.

Garfunkel je pred kratkim izdal album s svojim danes 33-letnim sinom Artom Garfunklom mlajšim.