Paulu McCartneyju je pri 'novi' pesmi Beatlov pomagala umetna inteligenca

Legendarni glasbenik Paul McCartney je v intervjuju za BBC Radio 4 dejal, da si je pri nastanku še neizdane pesmi skupine The Beatles pomagal z umetno inteligenco. "Pravkar smo jo končali, izdana bo letos," je dejal britanski glasbenik. Naslova pesmi ni razkril, a gre po poročanju BBC-ja najverjetneje za nedokončano Lennonovo skladbo iz leta 1978 z naslovom Now And Then . Gre namreč za pesem, ki jo je skupina želela izdati že leta 1995, ko so sestavljali svojo antologijo.

Po Lennonovi smrti so preostali člani takrat že razpadle skupine The Beatles želeli izdati tudi ljubezensko pesem Now And Then , a so idejo hitro opustili in je kljub začetnim poskusom niso nikoli izdali. McCartney je kasneje trdil, da je George Harrison dejal, da je pesem zanič. "Ni imela dobrega naslova, treba jo je bilo malo predelati, imela pa je čudovit verz in pel jo je John, ampak Georgeu ni bila všeč. Ker so Beatli demokratični, je nismo posneli." Prav tako naj bi imel demo posnetek nekaj tehničnih težav, saj je vseboval brenčanje, ki ga je bilo slišati v Lennonovem stanovanju, kjer je pesem posnel.

Demo posnetek je Paul prejel od Johnove vdove Yoko Ono , saj je šlo za eno izmed pesmi na kaseti z oznako Za Paula , ki jo je Lennon posnel tik pred svojo smrtjo leta 1980. Dve od teh pesmi, Free As A Bird in Real Love , so končali in izdali leta 1995 in 1996, kar je bil po 25 letih prvi "novi" material legendarne skupine.

Pesem Now And Then je britanska skupina želela izdati že leta 1995, po Lenonnovi smrti.

V preteklih letih je Paul večkrat izrazil željo, da želi pesem Now and Then dokončati. Med drugim je leta 2012 dejal, da se bo povezal s producentom Jeffom Lynnom, s katerim so posneli drugi dve pesmi iz Johnove kasete, in jo dokončal. Sodobna tehnologija, kot je umetna inteligenca, pa mu to sedaj omogoča. Tehnične težave je namreč mogoče odpraviti, saj umetna inteligenca prepozna glasove Beatlov in jih loči od hrupa v ozadju in lastnih glasbil, kar je uporabil že režiser Peter Jackson pri ustvarjanju dokumentarnega filma Get Back o Beatlih. "Jacksonu je uspelo pridobili Johnov glas iz kasete," je dejal Paul za BBC. "Imeli smo Johnov glas in klavir, ki ju je ločil s pomočjo umetne inteligence. Stroju pove: To je vokal. To je kitara, izključi kitaro. Ko smo prišli do tega, da bi posneli zadnjo pesem Beatlov, smo imeli Johnov demo, iz katerega smo lahko s pomočjo umetne inteligence vzeli njegov glas."

Paul je še povedal, da je sicer do umetne inteligence nekoliko zadržan: "Nisem veliko na spletu, ampak ljudje so mi povedali: Obstaja pesem, kjer John poje eno tvojih pesmi. To je umetna inteligenca, malo je strašljiva, a vznemirljiva, ker je to prihodnost. Bomo videli, kam nas bo pripeljala."