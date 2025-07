Dolgoletni bobnar Matt Cameron zapušča Pearl Jam: Bilo je neverjetno potovanje

V izjavi je zapisal, da je še zadnjič sedel za bobne z mogočnimi Pearl Jam, nato pa se je preostalim članom zahvalil za življenjsko priložnost, ki je bila polna prijateljstva, umetnosti, izzivov in smeha. "Večno bom hvaležen ekipi, osebju in oboževalcem po vsem svetu. To je bilo neverjetno potovanje. Več sledi. Vsem se zahvaljujem iz dna srca," je še pripisal.

Novico je potrdila tudi skupina, ki je v objavi zapisala: "Od tega, da je bil eden naših prvih glasbenih herojev v skupinah Skinyard in mogočnih Soundgarden, do tega, da je zaigral na naših prvih demo posnetkih v 90. letih, je bil Matt Cameron pravi glasbeni steber. Zadnjih 27 let je poganjal koncerte in studijske posnetke skupine Pearl Jam. To je bilo izjemno pomembno poglavje naše skupine in mu želimo vse dobro. Zelo ga bomo pogrešali in bo večno naš prijatelj v umetnosti in glasbi. Radi te imamo Matt."