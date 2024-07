Pearl Jam zaradi bolezni v skupini odpovedali še dva koncerta evropske turneje

Ameriška skupina Pearl Jam je zaradi bolezni v skupini odpovedala še dva koncerta evropske turneje. To je sedaj že tretji nastop, ki ga ne bodo izvedli, saj na oder niso stopili že v Londonu, razočarani pa so tudi oboževalci, ki so kupili karte za koncerta v Berlinu, ki bi se morala zgoditi 2. in 3. julija. V izjavi na družbnem omrežju so sporočili, da morajo po bolezni še okrevati in dodali, da se zavedajo posledic, ki jih odpovedani koncerti prinašajo.

Pearl Jam so zaradi bolezni v skupini odpovedati že tri koncerte evropske turneje. Skupina, ki bi morala pred dnevi nastopiti v Londonu, 2. in 3. julija pa v Berlinu, je na družbenem omrežju sporočila, da še ne morejo stopiti na oder, saj še niso popolnoma okrevali. Dodali so, da je bila odločitve za odpoved nastopov zelo težka, denar za plačilo kart pa bodo povrnili.

Pearl Jam so zaradi bolezni odpovedali koncerte v Londonu in Berlinu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Kljub trudu vseh, mora skupina še okrevati," so zapisali v sporočilu ob odpovedi koncertov in dodali: "Posledice teh odločitev so nam jasne. Zavedamo se, da je veliko ljudi namenilo veliko časa, denarja in energije, da je kupilo karte, nato pa še prišlo, da bi videlo skupino na odru, zato nas boli srce, da vas moramo razočarati. Cenimo tudi delo ljudi, ki se močno trudijo, da se ti koncerti lahko zgodijo. Prosimo vas, da nam verjamete, da takih odločitev nikoli ne sprejmemo zlahka in naredimo vse, kar je v naši moči, da se prikažemo na odru," so zapisali v izjavi, ki so jo delili.

