Pedofilije obsojen pevec Gary Glitter izpuščen iz zapora

Glitter je bil na vrhuncu slave, ko je dve deklici, stari 12 in 13 let, povabil v svojo garderobo v zaodrju in ju napadel. Njegova najmlajša žrtev je bila leta 1975 stara 10 let, ko je splezal k njej v posteljo in jo skušal posiliti. Pevec je bil pridržan v zaporu v Portlandu, ko pa je odslužil polovico vnaprej določene zaporne kazni, pa so ga izpustili iz zapora.

Med sojenjem je sodnik Alistair McCreath dejal, da ni nobenih pravih dokazov, da je pevec res zagrešil zločine, za katere so ga obtoževali. Posilstvo 10-letne deklice je opisal kot grozljivo in dodal: "Težko je oceniti pokvarjenost tega grozljivega dejanja. Vsem ste naredili resnično in trajno škodo in to brez drugega razloga kot zato, da bi zase pridobili popolnoma neprimerno spolno zadovoljstvo." Pevec je vse obtožbe zanikal, a je bil kljub temu po tri tedne trajajočem sojenju spoznan za krivega.

Gadd, ki je nastopal kot Gary Glitter, je bil eden največjih britanskih glam rock zvezdnikov 70. let prejšnjega stoletja s tremi hiti, ki so dosegli vrh glasbenih lestvic v Združenem kraljestvu, vključno s pesmijo I'm the Leader of the Gang (I am!). Njegova priljubljenost je splahnela, ko je desetletja pozneje priznal, da poseduje na tisoče fotografij otroške pornografije, leta 1999 pa je preživel štiri mesece v zaporu.