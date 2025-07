Perfektni FKA Twigs in Zha

Izpostavljenka s kompilacijskega albumskega zavitka JackBoys2 je pripovedno nemara preveč premočrtna, saj grozeče vzdušje ustvarja z že s preverjeno oblikovno formo. Cactus Jack Records je sicer založba Travisa Scotta , enega od ključnih trap oziroma novodobnih hiphop ustvarjalcev. Ravno zato podobni songovski svežnji, katerih namen je zapolniti medsezonsko izdajateljsko sušo, nimajo izrazitih narativnih izhodišč. So pa simbolno in tudi v smislu razvoja produkcije pogosto precej čislani. Na JackBoys2 najdemo vse mogoče. Tudi veliko Don Toliverja in celo Playboi Cartija v eni od stranskih vlog. V tem kontekstu je posnetek Kick Out intrigantno in obenem mamljivo vabilo.

Pošteno posvetilo najljubšemu nam pohištvenemu kosu. In to ravno ob najbolj primernem času. Wolf Alice so angleški rock bend. Pred desetletjem je njihov izraz, predvsem zaradi sproščenosti, spevnosti, in gotovo, pevkinega angelskega glasu, predstavljal svež veter. Kasneje so Wolf Alice znali tudi nekolikanj surovo zarenčati, a vse to je bilo še vedno v mejah nekakšnega brenkaško utrjenega sanjskega triovskega rocka. Trije albumi pri neodvisni založbi so pretekelost, kajti z zofo (ali pač na zofi) Wolf Alice zdaj plujejo proti odprtemu globalnemu oceanu. Založbi velikanki na čast je ta napev mehkoben, klavirsko ozaljšan in (pač) podoben stukturam, ki jih ustvarjajo, na primer, slavne sestre iz Kalifornije, to je trio Haim. Video je pa londonska druga prometa cona na polno! Posneto v kvartu Seven Sisters v okrožju Tottenham. Song je tudi napisan tam, posnet in zvočno spoliran pa v ZDA.