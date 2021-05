Poletje se bliža in bližajo se morebitni koncerti. Vsaj dva, na dveh večjih festivalih Pivo in cvetje ter Lent, načrtuje Pero Lovšin, ki se je z novimi sodelavci zaprl v studio. Z novimi sodelavci pride tudi nova pesem in tudi preobleka starih pesmi, sploh, če bodo koncerti.

icon-expand