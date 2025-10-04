Svetli način
Glasba

Pero Lovšin: Kar drži svet pokonci, je ljubezen

Ljubljana, 04. 10. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Boštjan Tušek
Legendarni slovenski roker Pero Lovšin, ki je poleti "naložil" že sedmi križ, je v hramu slovenske kulture debeli dve uri zabaval zbrano množico, ki ji je ponudil pesmi iz svoje bogate, več kot 45 let trajajoče kariere. Gesli večera pa sta bili enotnost in ljubezen.

27. junij letos je bil datum, ko je Pero Lovšin obrnil častitljivih 70 let, tokratni koncert v Cankarjevem domu pa je poimenoval Za 100 let naprej, kot je naslov tudi njegovega najnovejšega albuma, ki ga je nedavno izdal, produciral pa mu ga je Sergej Pobegajlo (Bombe, Billysi, C4, Gora), ki je bil proti koncu koncerta tudi edini gost večera. Večer se je pričel akademskih petnajst čez 20. uro, ko smo lahko zaslišali instrumentalni Marš za mir, sicer sklepno vižo na novi plošči.

Pero Lovšin je v imenu novega albuma Za 100 let naprej priredil večer svojih uspešnic iz več kot 45-letne kariere.
Pero Lovšin je v imenu novega albuma Za 100 let naprej priredil večer svojih uspešnic iz več kot 45-letne kariere. FOTO: Miro Majcen

Nastop je pričel s pesmijo Trije grozdeki (z albuma Območje medveda) in Novi cvet (s plošče Hudičev sod), obe v akustični različici, enako tudi Tečaj romantike. Sledila je Taka taka, pesmi pa so se počasi prelivale k bolj poznanim in ponarodelim. "Nocoj sta z mano tudi moja smučarska idola Marko Kavčič in Bojan Križaj, dajmo en aplavz zanju!" je med pesmimi povedal Pero, ki je že od nekdaj velik športni navdušenec in smučar. Ozadje odra je tokrat krasila "zastava enotnosti", sestavljena iz različnih svetovnih zastav, o njenem pomenu pa nam je razložil po koncertu.

Občinstvo v napolnjenem hramu kulture je uživalo v pesmih iz časov Pankrtov, Sokolov in samostojne glasbene poti.
Občinstvo v napolnjenem hramu kulture je uživalo v pesmih iz časov Pankrtov, Sokolov in samostojne glasbene poti. FOTO: Miro Majcen

Njegova spremljevalna zasedba Španski borci je bila tokrat v največji, 7-članski, zasedbi doslej, skupaj s pevko Maja Predatoria vred. Lovšin, ki je bil tokrat posebej dobro razpoložen, je nato po vrsti nanizal Dan odprtih vrat, Ni mi dost, Ti lahko ter, seveda, (mi trije smo) Najboljši par. Potem se je spomnil svoje prve samostojne plošče s pesmijo Julita ter Hiša nasprot sonca. Dokler se ni dotaknil tudi (nekdaj odličnih) Sokolov, ter pesmi Marija pomagaj, Ko so češne cvetele ter Drugi svet. "Drugi svet posvečam Juretu Šterku, skupaj sva plula po Karibih in jih raziskovala, takrat nismo pili mojita, bil pa je dober beli rum, s katerim si lahko prišel v drugi svet," je pesem napovedal Pero.

"Z zastavami na odru smo želeli pokazati, da svet, ki je že tako poln nasprotij, lahko funkcionira kot skupnost."
"Z zastavami na odru smo želeli pokazati, da svet, ki je že tako poln nasprotij, lahko funkcionira kot skupnost." FOTO: Miro Majcen

Totalna revolucija je tokrat izpadla predrugačeno, saj je Perota (namenoma?) zaneslo v "plemenske krike", ki si jih je izmenjavala s Predatorio, kar je na koncu izpadlo dokaj simpatično, posebej zanimivi pa sta bili izvedbi Umazanih iger ter Adijo, Ljubljana, ki smo ju tokrat lahko slišali v odličnih, nekoliko bolj ležernih, reggae izvedbah. "Umazani časi, čudne igre, ostajam v rokenrolu, v Slovanu, na Kodeljevem," je pomodroval pevec.

70-letnik je še vedno vulkan energije, ki mu je na odru lahko parira le malokdo.
70-letnik je še vedno vulkan energije, ki mu je na odru lahko parira le malokdo. FOTO: Miro Majcen

Koncert se je približeval vrhuncu, ko so padle pesmi Najboljš je bit zadet, Ukradeni spomini ter najnovejša Za 100 let naprej, ko se je na basu pridružil Pobegajlo. Za povrhu pa še Sam en majhen poljub ter Briga me. Za samo češnjo na torti pa še Moja mama je strela. "V šolah se dogaja marsikaj, uprimo se slabim rečem, vseen se pa probajmo čimbolš imet. Jaz sem samo dobri profesor," je skladbo napovedal Lovšin.

 Za konec je sicer imel več možnosti, s čim bi lahko zaključil dveurni sprehod po svoji karieri, a se je odločil, da je najbolj primerna pesem Čist nor, ki je dejansko najbolj vžgala in poskrbela za bombastičen zaključek, ko je marsikdo težko ostal na svojem sedežu. Bandierra Rossa, Greva punca v južne kraje, Angel iz nekje vmes, Lublana je bulana in Osmi dan pa so tako tokrat ostale na "suhem". Lovšin nikoli ni bil zgolj pevec, četudi so njegovo petje mnogi kritizirali, nedvomno pa je "poet ulice, vizionar, ikona upora in mojster slovenskega rokenrola, na odru neulovljiv, enkrat pankersko neposreden, drugič lirično zaljubljen, vedno pa iskren in poln energije".

"Meni se zdi, da je tisto, kar drži svet pokonci, ljubezen."
"Meni se zdi, da je tisto, kar drži svet pokonci, ljubezen." FOTO: Miro Majcen

"V bistvu se mi je ves čas zdelo, da ne smem delati koncerta za sedeče občinstvo. Sprva mi je bilo malce čudno, gre pač za Cankarjev dom, nekako se bolje počutim v dvoranah, kjer ljudje lahko norijo. A za spremembo je bilo v redu, na tej turneji bo še trideset koncertov, prišla je publika, ki hodi na koncerte v kulturni hram in je morda sodelovala še bolj kot kakšni ljudje, ki pridejo na kako manjšo fešto. Vsekakor se je izplačalo delati ta koncert, ki je bil zagotovo drugačen. Prikazal sem svoj glasbo, ki je večdimezionalna, tako z akustiko, tudi nežnejše pesmi, smo se pa kar namučili s samim zvokom, da smo ga uskladili, da potem, ko smo užgali z udarnejšimi skladbami, ljudi ni odpihnilo. Lahko bi igrali petkrat glasneje, a nismo, Umazane igre so tako izpadle super v reggae izvedbi, ker sem tako čutil, da je prav. Z zastavami na odru pa smo želeli pokazati, da svet, ki je že tako poln nasprotij, lahko funkcionira tudi skupi, kot skupnost. Trenutno me ne zanima, kaj bo čez sto let, sicer se to nihče ne vpraša, kaj bo čez sto let, tako tudi živimo, smo trenutna bitja, brez zavedanja o prihodnosti. V naslovni pesmi pa poskušam povedati, kar se meni zdi, da je tisto, kar drži svet pokonci. In to je ljubezen," nam je po nastopu zadovoljno razložil Pero.

daiči
04. 10. 2025 16.38
-2
ja res je, dnar ga drzi pokonc...
ODGOVORI
1 3
Dooomer
04. 10. 2025 16.37
+4
To so legende, ne pa razni Hasani in Ićevići, katerih poženščeno cviljenje si, naliti z alkoholim, v nedeljskih popoldnevih na glas vrtijo gasterbajterji iz Juga.
ODGOVORI
4 0
Wyatt
04. 10. 2025 16.27
-2
Utopija. Zidovski denar ga drzi. Vsi gledajo proti denarnicnam, spregleda se genocid , morala.. clovek kolje cloveka. Kje je tu ljubezen? 20000 ubitih otrok.
ODGOVORI
2 4
