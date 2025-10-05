Pero Lovšin: Ne rabimo konfliktov, moramo se medsebojno povezovati

Peter Lovšin je svojemu občinstvu predstavil nov, deseti po vrsti, studijski album z naslovom Za sto let naprej. V paket so s koncertom prišli tudi razstavljeni motroji, zastave in dobre stare vinilke.
"Jaz sem izjahal iz ene situacije, recimo kar družbeno politične. Jutri več ne veš, kaj bo, kajne? Moje sporočillo je: zato zdej me objem, kot nikol prej, zato zdej me objem, za sto let naprej. Skratka ljubezen, to rabimo," nam je povedal pevec.
S svojo glasbo se dotakne tudi trenutnega dogajanja po svetu, tudi vseh grozot, ki se ga dotaknejo.
"Ne rabimo konfliktov, rabimo se povezovati, spoštovati medsebojno. Se imeti tudi radi in vmes kregati - seveda - ampak ne tako da cvetita samo vojaška in farmacevtska industrija," meni Lovšin.
Ljubezni torej in prijateljstva! Takšno je med Lovšinom in legendo smučarije Bojanom Križajem, ki sta se spoznala še, ko je bil Lovšin novinar.
"Njegove ideje in način na katerega razmišlja, sta samo pohvale vredna. Upam, da za seboj ne bo potegnil zgolj par ljudi, temevč cele množice. Da bomo enostavno razmišljali v tej smeri, kako osvoboditi sebe iz okvirjev, ki nam jih postavljajo drugi," pa nam je o legendarnem pevcu povedal nekdanji smučar Bojan Križaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.