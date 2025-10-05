Pero Lovšin: Ne rabimo konfliktov, moramo se medsebojno povezovati

V slovenskem hramu kulture je malo bolj na glas - ob motorjih, zastavah, vinilkah in pesmih z novega albuma - občinstvo navdušil Pero Lovšin. "Rabimo ljubezen, ne vojne," je eno izmed vodil njegovega novega albuma Za sto let naprej.

Peter Lovšin je svojemu občinstvu predstavil nov, deseti po vrsti, studijski album z naslovom Za sto let naprej. V paket so s koncertom prišli tudi razstavljeni motroji, zastave in dobre stare vinilke. "Jaz sem izjahal iz ene situacije, recimo kar družbeno politične. Jutri več ne veš, kaj bo, kajne? Moje sporočillo je: zato zdej me objem, kot nikol prej, zato zdej me objem, za sto let naprej. Skratka ljubezen, to rabimo," nam je povedal pevec.

Pero Lovšin FOTO: Miro Majcen icon-expand

S svojo glasbo se dotakne tudi trenutnega dogajanja po svetu, tudi vseh grozot, ki se ga dotaknejo. "Ne rabimo konfliktov, rabimo se povezovati, spoštovati medsebojno. Se imeti tudi radi in vmes kregati - seveda - ampak ne tako da cvetita samo vojaška in farmacevtska industrija," meni Lovšin. Ljubezni torej in prijateljstva! Takšno je med Lovšinom in legendo smučarije Bojanom Križajem, ki sta se spoznala še, ko je bil Lovšin novinar.