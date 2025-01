Pero Lovšin o novi pesmi: Enkrat v življenju imam lahko trio

V pesmi so sodelovali trije, Lovšin pa je o sodelovanju povedal:"Začelo se je tako, da sem sem si jaz zaželel ene dobre heavy hard kitare in sem se spomnil na kitarista, s katerim sva začela skoraj sodelovati pri Pankrtih, Andreja Janežiča. Srečala sva se, se ujela in smo naredili štiri komade, to je sedaj tretji singel zasedbe Lovšin, Janežič, Pobegajlo. Janežič Andrej je predlagal najboljšega človeka, da vse to spravi skupaj, to se pravi tonskega mojstra in basista Sergeja Pobegajla, in tako smo se našli. Rekli smo, da smo mi trije in trije so najboljši par. Enkrat v življenju imam lahko trio."