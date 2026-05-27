Pero Lovšin izdal biografijo: glasbeno zakulisje legende

Legendarni panker Peter Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in izdal svež album Za sto let naprej, ki je zajel njegovo življenje. Tematsko album prepleta ljubezenske, kritične in življenjske teme – Lovšin spretno prehaja med osebnimi in družbenimi sporočili, od protesta do introspektive, vedno pa ostaja zvest svojemu izrazu in slogu.

Glasbenik je praznovanje raztegnil tudi v letošnje leto in izdal biografijo z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom.