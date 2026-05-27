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Glasba

Pero Lovšin izdal biografijo: glasbeno zakulisje legende

Ljubljana, 27. 05. 2026 18.28 pred 29 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A. J.
Biografija Na poti s Perotom Lovšinom.

V sedemdesetih letih se nabere zgodb, spominov in izkušenj. Lansko leto je glasbenik Peter Lovšin praznoval okroglo obletnico, letos pa jo okronal še z izdajo biografije. Nosi naslov Na poti s Perotom Lovšinom, bralce pa bo popeljala po poti glasbene punkovske legende – od zakulisja, zabav do koncertov in odrskih trenutkov.

Legendarni panker Peter Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in izdal svež album Za sto let naprej, ki je zajel njegovo življenje. Tematsko album prepleta ljubezenske, kritične in življenjske teme – Lovšin spretno prehaja med osebnimi in družbenimi sporočili, od protesta do introspektive, vedno pa ostaja zvest svojemu izrazu in slogu.

Glasbenik je praznovanje raztegnil tudi v letošnje leto in izdal biografijo z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom.

Včeraj se je Lovšin v ljubljanski kavarni pogovarjal z avtorjem knjige Dušanom Čatrom, s katerim sta obujala zgodbe in spomine na začetke slovenskega punka. Pogovor s punk legendo in pisateljem njegove biografije je vodila Sonja Javornik.

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Na poti s Perotom Lovšinom je biografija in roman ceste v enem. Čater Lovšina od pomladi do pomladi spremlja na koncertih, predavanjih, snemanju novega albuma in po zabavah širom Slovenije. V živem, neposrednem slogu popisuje svoje druženje s frontmanom legendarnih Pankrtov in glasbenikom z uspešno, več kot tridesetletno samostojno kariero.

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KOMENTARJI3

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Jaccus
28. 05. 2026 08.41
Eden redkih, ki ima v Sloveniji v resnici kaj za povedati, zna napisati besedilo in se drzi kot je treba.Se cudno, da ni prej dobil biografije, kdo vse jo ze ima.
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1 1
Houdre
27. 05. 2026 21.26
In?
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+0
1 1
Jaccus
28. 05. 2026 08.41
Ne smesi se.
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-1
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