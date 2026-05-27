Pero Lovšin izdal biografijo: glasbeno zakulisje legende

Legendarni panker Peter Lovšin je lansko leto praznoval 70 let in izdal svež album Za sto let naprej, ki je zajel njegovo življenje. Tematsko album prepleta ljubezenske, kritične in življenjske teme – Lovšin spretno prehaja med osebnimi in družbenimi sporočili, od protesta do introspektive, vedno pa ostaja zvest svojemu izrazu in slogu.
Glasbenik je praznovanje raztegnil tudi v letošnje leto in izdal biografijo z naslovom Na poti s Perotom Lovšinom.
Včeraj se je Lovšin v ljubljanski kavarni pogovarjal z avtorjem knjige Dušanom Čatrom, s katerim sta obujala zgodbe in spomine na začetke slovenskega punka. Pogovor s punk legendo in pisateljem njegove biografije je vodila Sonja Javornik.
Udarna in slikovno bogata biografija prvega slovenskega pankerja
Na poti s Perotom Lovšinom je biografija in roman ceste v enem. Čater Lovšina od pomladi do pomladi spremlja na koncertih, predavanjih, snemanju novega albuma in po zabavah širom Slovenije. V živem, neposrednem slogu popisuje svoje druženje s frontmanom legendarnih Pankrtov in glasbenikom z uspešno, več kot tridesetletno samostojno kariero.
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