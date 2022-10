Pero Lovšin: Slovenci v svoji srži nismo šentflorjanci

Če ni pot sama sebi namen in če ne uživaš v poti, kot govorijo modri misleci od Indijcev pa do Nejca (Zaplotnika, op. a.), če torej pot ni sama po sebi cilj, dovolj in v užitek, potem samo cilj ni več toliko pomemben. Če ti pot prinaša, kar si hotel. Mi nismo razmišljali o cilju, smo predvsem potovali. In se imeli dobro. In še zdaj je tako. Če pa me sprašuješ, ali je država tega vredna, nobena ni ... razen, če nisi državni ljubimec (smeh). Nobena država ni vredna žrtev, radikalno rečeno, vsaka posamezna žrtev je vredna več kot država. So pa bila nekatera prelomna obdobja v zgodovini, ko so se ljudje žrtvovali, čemur ne gre oporekati. V načelu pa sem pacifist.

Pankrti veljate za nosilce pank spomenice, za pionirje, skupaj z Gregorjem Tomcem in Igorjem Vidmarjem. Dolgcajt ste pa v bistvu pregnali že krepko pred letom 1980, ko je izšel prvenec, prvi koncert ste imeli 17. oktobra 1977 na Gimnaziji Moste.

Dolgcajt nas je opredeljeval, še preden smo začeli z bendom in muziko. Zdelo se nam je, da je to neki splošen občutek, sploh, če si kot roker potoval naokoli, takrat se je precej hodilo v London, kjer so bili klubi in se je prebujala živahna nova scena. Oba s Tomcem sva študirala na FSPN (današnji FDV, op. a.), Vidmar pa je prišel na naš prvi koncert v Moste, kjer smo se tudi spoznali. Z Gregorjem sva sedela v Krpanu, kjer sva dobila v roke revijo Newsweek in sva prebirala o novem glasbenem ekscesu, ko so se delali norca, kako je to enostavna in bučna glasba, za katero ni treba praktično nič znati igrati. In sva si rekla: točno to potrebujemo. Grega je šel potem spomladi leta 1977 v London, da je nabavil glasbe, kar se je dalo, jaz pa sem poleti na Kodeljevem zbral bend. Začeli smo z mojimi komadi, folk rokerskimi, za katere sem bil prepričan, da nikoli ne bodo ugledali luči sveta. Bili so nekako med naturalistično poezijo, Bukovskim in rokenrolom. A sem videl, če jih elektrificiram, da je to pank. Imeli smo okoli šestnajst pesmi s priredbami vred. Vadili smo jih kakih štirinajst dni, igrali smo tudi par priredb, No Fun od Stooges, Lepi prazni (Pretty Vacant), God save the King, Upor! Upor! (White Riot) od The Clash, Bowiejevo Jean Genie, Dylanovo Masters of War in Sympathy for the Devil od Stonesov.

Koliko so se ljudje že na prvem koncertu obnašali pankersko, so sploh vedeli, kaj lahko pričakujejo od vas, so se sprostili ali še ne povsem?

Ljudje so dejansko prvo leto še bili nekoliko zadržani, saj še niso kaj prida poznali te scene. Na Buldožerje takrat niso ravno noreli, ki so bili bolj rokerski, so pa recimo na Bijelo dugme. Jaz sem bil v Ljubljani na dveh koncertih Ika in Tine Turner, kjer se je konkretno norelo, in mi smo želeli točno tak občutek. Kar je publika hitro zapopadla, a je bil zanje to precejšen šok, saj smo bili vsaj trikrat hitrejši, kot je bil do takrat najhitrejši bend, haha.

Zakaj menite, da se je glasba Pankrtov obdržala bolje kot npr. Vie Ofenzive, O! Kult, Lublanskih psov, Otrok socializma, ki so bolj ali manj pozabljeni?

Meni osebno niso pozabljeni, od vsakega benda poznam vsaj nekaj pesmi. A smo mi bili najbrž po eni strani bolj vztrajni, bili smo bolje organizirani. Smo dokaj resno vadili, četudi se nismo morda najbolj resno jemali. In naleteli smo na dober odziv. Sprva smo mislili, da delamo za en koncert in nas bodo prepovedali. A politika očitno ni toliko radikalno nadzorovala mladine, kot bi si kdo mislil. Vseeno ni bila klasična železna zavesa. Jugoslavija je imela za sabo zgodovino odličnega rokenrola. Razširilo se je kot požar, ljudje so začeli hoditi na naše koncerte, dobili pa smo tudi zavetje v študentski organizaciji ŠKUC in Radiu Študent, ki sta bili instituciji. Problem je bil zdržati do prve plošče. Kopja so se lomila ob prvem singlu Lublana je bulana/Lepi in prazni. Zmagala je odprtost Slovenije, prihajala je slovenska pomlad, kar je bilo dejstvo. Sistem pri nas je ugotavljal, da tako ne gre več. V Sloveniji nimamo tega zelo močnega totalitarističnega gena, saj vso svojo zgodovino nismo imeli svoje države, kar je pomenilo, da nobeni državi nismo kaj prida verjeli. Ne strinjam pa se s Cankarjem, da smo narod hlapcev, saj se hlapci ne bi tako upirali in premagali nacizma in fašizma. Je pa res, da se dostikrat obnašamo kot šentflorjanci, a mislim, da ni to srž naše narave. Že če pogledaš rokenrol, trasirali smo ga za vso Jugoslavijo in smo, sem prepričan, med najboljšimi na svetu. Od Kameleonov, Buldožerja, Lačnega Franza, Laibacha, Videosexa itd. Enako je z dosežki naših športnikov. Četudi smo majhni. Združimo se ob športnih uspehih, naravnih katastrofah, to je pa drugi vidik tega, zakaj velja biti državni ljubimec (smeh).