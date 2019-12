Četrt stoletja Orto bara, raja za vse rockerje

Ljubljanski rockerski klub Orto bar obeležuje 25-letnico delovanja, ko bodo ob tem jubileju tam nastopili kultni Pankrti. Četrt stoletja vztrajanja in entuziazma je zagotovo velik dosežek, mi pa smo ob tej priložnosti spregovorili s Perom Lovšinom in Andrejem Ciuho.

Pankrti po 30 letih ponujajo nov singel in videospot To ni več Slovenija, ki so ga posneli v Stožicah. FOTO: Miro Majcen

"Gre za častitljivo obletnico kluba, ki je unikum v našem prostoru. V svoji zgodovini smo v Orto baru imeli okoli 3500 koncertov domačih in tujih glasbenih skupin in izvajalcev ter več kot deset tisoč drugih dogodkov, žanrsko obarvanih predvsem v rockerske barve vseh odtenkov. Hkrati smo vedno dajali prostor tudi drugim glasbenim zvrstem s poudarkom na kvaliteti in izvirnosti določenega trenutka. Letos smo obeležili tudi 20-letnico Orto festa, ki je ključni klubski rockerski festival v Sloveniji s tako dolgo tradicijo, saj vsako leto poteka ves mesec," nam je statistiko razgrnil Andrej Ciuha, eden od vodij kluba. Ob tej priložnosti so Pankrti obelodanili tudi nov videospot za pesem To ni več Slovenija, ki so ga posneli pred dvema letoma v ljubljanskih Stožicah, ko je bil njihov gost Glen Matlock iz kultnih Sex Pistols, s katerim so nastopili tudi ob svoji 40-letnici obstoja."V Stožicah smo posneli velko dobrega materiala, s Pankrti pa smo po 30 letih izdali nov singel, ki je bil dobro sprejet. Za božič ta komad dobro 'sede', ko poslušamo sluzaste pesmi, nas ta pesem postavi na svoje mesto, ha-ha. V bistvu je malce depresiven, morda celo preveč, a takega sem naredil in zagotovo pove svoje," je o pesmi razmišljal Pero Lovšin, ki ga bo Ortu na čast 21. decembra tam "žgal" s Pankrti.

Pero pa se zaveda, da je Orto bar pridal svoje k rock kulturi prestolnice, saj je bil vedno zavetišče vseh rockerjev, tako glasbenikov kot rockerskih navdušencev."Orto bar je za Ljubljano pomemben klub, fanta, ki zadevo vodita, sta zasebna iniciativa, nobenega denarja ni zadaj, brez ministrstev ali politike. Poskušata preživeti na trgu, enkrat boljše, drugič slabše, Orto fest je nekaj najbolj pomembnega kar se tiče rokenrola. Sicer pa smo vnjem velikokrat zaključili svoje koncerte in zabave. Klubska scena se sicer spreminja. Tudi v Londonu noben klub iz 70. ali 80. let ne obstaja več. Četrt stoletja obstoja je lep uspeh, naredili so kulturno dobro. Gre za krvav posel, traja cele noči, kar je treba delati s srcem, če pa bosta zadeve predala komu drugemu, pa jima želim, da dobita dobre naslednike," nam je zaupal Pero.





Pankrti so z Glenom Matlockom dobri dve leti nazaj osvojili Stožice, zdaj pa bodo igrali v čast četrt stoletja ljubljanskega Orto bara. FOTO: Miro Majcen