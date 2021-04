Perpetuum Jazzile in Ana Soklič na Bledu posneli videospot

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Pride komandir na postajo in razdeli vstopnice za ogled predstave Figarova

svatba. Naroči kolegom, da naj se lepo oblečejo, da pa ni potrebno priti v frakih, saj je to samo predstava in ne poroka. Pa reče policaj drugemu: "Kaj bo zdaj govoril, zadnjič, ko smo gledali Labodje jezero, je pa edini prišel v kopalkah!"