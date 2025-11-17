Svetli način
Perpetuum Jazzile leto zaključujejo z Alfijevim Silvestrskim poljubom

Ljubljana, 17. 11. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 41 minutami

Simon Vadnjal , K.Z.
Perpetuum Jazzile so se za ogrevanje pred prazničnim koncem leta povezali z legendarnim Alfijem Nipičem. Skupna priredba njegove uspešnice Silvestrski poljub dopolnjuje njihov novi album božičnih hitov z naslovom Driving Home For Christmas. Zimzeleno popevko, ki je že 52 let nepogrešljiva spremljevalka silvestrskih praznovanj, so sicer prvič skupaj zapeli že na lanskem prazničnem koncertu v Cankarjevem domu, prav z njo pa so želeli zaključiti album priredb v angleščini.

Potem ko so lani praznike rešili s kraljico božiča, letos Perpetuum Jazzile stavijo na Silvestrski poljub. Perpetuum Jazzile praznični konec leta barvajo z albumom božičnih hitov z naslovom Driving Home for Christmas, na katerem je tudi priredba Silvestrski poljub Alfija Nipiča.

Del skupine Perpetuum Jazzile z Alfijem Nipičem
Del skupine Perpetuum Jazzile z Alfijem Nipičem FOTO: Arhiv izvajalca

"Lani decembra smo iskali najljubše pesmi, ki jih radi poslušamo ob koncu leta, nam nekaj pomenijo in so hkrati znane našemu občinstvu. Silvestrski poljub je kot slovenska praznična pesem zagotovo izstopala, še posebej zato, ker spoštujemo Alfija Nipiča in vse kar je naredil za slovensko glasbeno sceno. Vsem poznana melodija in besedilo sta hitro zacvetela tudi v naši preobleki. Snemanje je teklo hektično in hitro. Celo pesem smo vse sekcije posnele v enem popoldnevu, pred prvim nastopom pa smo z Alfijem imeli le eno skupno vajo. No, Alfi je bil nad aranžmajem navdušen in nam povedal, da zelo uživa v naši družbi na odru," predstavijo ozadje priredbe ene najbolj prepoznavnih slovenskih popularnih skladb Perpetuum Jazzile.

"Ko smo Silvestrski poljub zapeli skupaj na našem prazničnem koncertu v Cankarjevem domu, je dvorana kar zažarela od topline, nostalgije in tistega pristnega decembrskega veselja. Publika je Alfija pospremila s stoječimi ovacijami in globokim spoštovanjem. Taka sodelovanja nam veliko pomenijo in nas dodatno obogatijo in navdušijo."

Prejšnje leto je pesem doživela le nekaj ponovitev, zato si letos želijo, da doseže vse ter prinese toplino, ljubezen in povezanost.

