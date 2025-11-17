Perpetuum Jazzile leto zaključujejo z Alfijevim Silvestrskim poljubom

Potem ko so lani praznike rešili s kraljico božiča, letos Perpetuum Jazzile stavijo na Silvestrski poljub. Perpetuum Jazzile praznični konec leta barvajo z albumom božičnih hitov z naslovom Driving Home for Christmas , na katerem je tudi priredba Silvestrski poljub Alfija Nipiča .

"Lani decembra smo iskali najljubše pesmi, ki jih radi poslušamo ob koncu leta, nam nekaj pomenijo in so hkrati znane našemu občinstvu. Silvestrski poljub je kot slovenska praznična pesem zagotovo izstopala, še posebej zato, ker spoštujemo Alfija Nipiča in vse kar je naredil za slovensko glasbeno sceno. Vsem poznana melodija in besedilo sta hitro zacvetela tudi v naši preobleki. Snemanje je teklo hektično in hitro. Celo pesem smo vse sekcije posnele v enem popoldnevu, pred prvim nastopom pa smo z Alfijem imeli le eno skupno vajo. No, Alfi je bil nad aranžmajem navdušen in nam povedal, da zelo uživa v naši družbi na odru," predstavijo ozadje priredbe ene najbolj prepoznavnih slovenskih popularnih skladb Perpetuum Jazzile.

"Ko smo Silvestrski poljub zapeli skupaj na našem prazničnem koncertu v Cankarjevem domu, je dvorana kar zažarela od topline, nostalgije in tistega pristnega decembrskega veselja. Publika je Alfija pospremila s stoječimi ovacijami in globokim spoštovanjem. Taka sodelovanja nam veliko pomenijo in nas dodatno obogatijo in navdušijo."

Prejšnje leto je pesem doživela le nekaj ponovitev, zato si letos želijo, da doseže vse ter prinese toplino, ljubezen in povezanost.