"Idejo za priredbo pesmi smo dobili že med pripravami na lanske decembrske koncerte," so ob izidu novega videa in pesmi navdušeno povedali člani vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile , ki so po odmevnem praznovanju 40-letnice delovanja prekrižarili velik del Slovenije in sosednjih držav. "Poslušalcem smo želeli predstaviti nekaj modernega, svežega, vsem znanega in zabavnega. Z izborom pesmi All I Want for Christmas is You bomo ljubiteljem božiča zagotovo še dodatno polepšali praznični čas. Tudi člani Perpetuum Jazzile obožujemo božične pesmi, tako tuje kot domače. Velikokrat jih prepevamo za upevanje, na poti na koncerte in skupnih druženjih," so priznali.

Pritiska pri poustvarjanju uspešnice Mariah Carey ni bilo, so povedali in dodali: "Je pesem, ki jo vsi poznajo, zato se je je zanimivo lotiti in prirediti na svoj način. Nam se zdi, da nam je kar uspela ena taka posodobljena verzija. Bolj je bil pritisk z naše strani, saj jo vsi poznamo, ampak smo si res želeli, da jo naredimo na naš način, je igriva in spontana. Že to, da nas je veliko in da odpojemo kot zbor 45 ljudi, je nekaj čisto posebnega, aranžmajsko pa je Kristjan dodal neke take cukrčke, ki naredijo stvar drugačno."

"Pesem All I Want for Christmas is You se v zimskem času velikokrat znajde tudi na našem koncertnem repertoarju, saj je prava energijska bomba, ki nas in poslušalce ponese v drugo dimenzijo. Hkrati pa moramo priznati, da je koncertna izvedba tega aranžmaja skupaj s koreografijo kar dober kondicijski trening. Kljub temu pa vseeno ob izvajanju neizmerno uživamo in se zabavamo. Komaj čakamo, da jo naši poslušalci slišijo in upamo, da jim z njo pričaramo lepe praznične dni," so še dodali.