Perpetuum Jazzile po avdicijah: Kandidat mora imeti tudi dobro energijo, ne le glas

V Perpetuum Jazzile je trenutno aktivnih približno 45 pevcev, ker so spet vse bolj aktivni tudi v tujini (lani so nastopali tudi na Hrvaškem, Portugalskem, v Srbiji, Makedoniji, Italiji in Avstriji, samo v Nemčiji in Avstriji pa jih letos čaka vsaj ducat nastopov), pa so se odločili okrepiti vrste z novimi člani. Ker avdicij ne razpisujejo prav pogosto, se splača poskusiti, sploh če imate radi petje in dobro družbo.

"Prvi ženski glas, torej soprane," je bil najbolj iskan na avdiciji in tudi: "Tudi tenor in bas, torej vse, razen altov. Teh nas je dosti," so nam v en glas povedali Ana, Nastja in Arian.

"Pri določenih sekcijah se je pojavila potreba, ne pri vseh. Spremenijo se kakšne življenjske situacije – imamo nosečnost, spremembe službe – take zadeve so običajno tudi razlog, da morda ne bi zmogli več," nam je o razlogih za avdicijo povedala Nastja iz pevske skupine Perpetuum Jazzile.

Kako pa je potekala njihova avdicija?

"Od nas treh sem se jaz zadnji pridružil, ampak tudi to je bilo devet let nazaj, tako da ne bomo o številkah ostalih dveh," je v šali dejal Arian in nadaljeval: "Prideš noter, vsi so nasmejani in ti rečejo, naj se sprostiš, čeprav se ne moreš, ker razmišljaš o tem, ali boš vse pravilno odpel. Na avdicijo sem se prijavil sam, in sicer je bil rok za oddajo prijave ob polnoči. Ravno takrat pa sem prišel domov s praznovanja nekega rojstnega dne in se na hitro posnel ter poslal prijavo pet minut do roka, pa sem zdaj tukaj."

"Postopek avdicije je bil zelo podoben tudi takrat, ko sem se jaz pridružila. Na začetku se preverijo osnove. Spomnim se, da sem bila zelo živčna in sem mislila, da bom prišla na tisto, kar si predstavljaš, in bodo tam trije zelo resni ljudje, bilo pa je zelo sproščeno in mi je bilo že takoj zelo zabavno ter nekaj čisto drugega kot tisto, kar sem pričakovala, in me je takoj intrigiralo, da bi bila del skupine," se je spominjala Nastja.

"Moja avdicija je bila že nekaj let nazaj in enako – trema, živci – ampak ko sem prišla tja, so bili vsi nasmejani in so me zelo vzpodbujali. Iz vsakega avdicijskega kroga v nov krog sem bila presenečena in vzhičena. Ni mi bilo samoumevno in zdaj vztrajam tukaj že mnogo let," pa nam je povedala Ana.

Vsi trije so sedaj bili v vlogi komisije

"Trudimo se, da smo čim bolj dostopni, da damo že od začetka dobro energijo, sprostimo s predstavitvijo, kjer kandidat pove nekaj o sebi in se tudi mi malo pošalimo, saj vemo tudi mi, kako je bilo, ko smo šli mi čez to. Zavedamo se, da sta pritisk in stres, ampak se trudimo, da pomagamo s sproščenim vzdušjem," je opisala avdicije Nastja.

Kaj pa je tisto, kar na koncu odloči o sprejemu novega člana?

"Poleg tega, da je dober v osnovah, je pomembno, da ima svojo energijo in se je sposoben prilagoditi skupini in se integrirati vanjo. Predvsem pa, da se je voljan učiti in prispevati k skupini. To je zelo pomembno," nam je povedala Nastja, Arian pa je dodal: "Karakter mora imeti. To je v bistvu druga družina. Mi smo skupaj dvakrat na teden, potem pa če so še kakšna snemanja, koncerti, turneje..."

"Prav zato naredimo tako, da ko gre proti koncu avdicije, ti pevci začnejo prihajati na naše vaje, da mi malo vidimo, kako se povežemo in da oni vidijo, ali smo jim sploh všeč in se vidijo kot del skupine. Takrat se najbolj pokaže, če smo kompatibilni," pa je za našo ekipo povedala Ana in razkrila, da se je že nekajkrat zgodilo, da so kandidati takrat spoznali, da to ni za njih.

Dodali so, da ni vsak pevec za petje v skupini, saj je potrebnega veliko prilagajanja tudi glede glasu – nihče ne sme preveč izstopati, peti pa je potrebno po notah in skladno z drugimi v zboru. Potem je tukaj še gibalni del, ki je značilen za Perpetuum Jazzile, zato so ga vključili tudi v avdicijski del.