Perpetuum Jazzile s poklonom velikemu Oliverju Dragojeviću

Poletje je za Perpetuum Jazzile vedno polno izzivov in novih zgodb, pevci pa pravijo, da imajo poletni koncerti na prostem nek poseben čar in toplino. Poleg domovine in Avstrije poletje preživljajo delovno tudi ob Jadranu, od Črne gore in Hrvaške do Slovenije in Italije.
"Poletne koncerte smo osvežili z novim venčkom največjih hitov Oliverja Dragojevića. Kljub temu da smo pred prvo izvedbo izpeljali le eno skupno vajo, je požel izjemen odziv občinstva. V Istri so nas poslušalci nagradili celo s stoječimi ovacijami. Taki trenutki nam pokažejo, da delamo dobro," so povedali člani vokalnega orkestra.
Ravno te dni pa v Veli Luki na Korčuli poteka jubilejno spominsko obeležje, vrhunec pa se bo odvil prav danes. Na že tradicionalnem koncertu bodo nastopila velika imena hrvaške glasbene scene, med drugim Petar Grašo, Nina Badrić in Jakov Jozinović.
Pokojni pevec in njegova glasba pa sta tako kakor pri številnih oboževalcih zasidrana tudi v srcu Perpetuumov. "Oliverjeve pesmi pojemo z velikim spoštovanjem. Njegove brezčasne melodije in iskrena besedila govorijo o ljubezni, morju, življenju in spominih na način, ki se dotakne skoraj vsakega poslušalca. Njegova glasba v ljudeh prebuja nostalgijo, toplino in občutek domačnosti, hkrati pa povezuje različne generacije. Peti njegove pesmi je za nas vedno posebno doživetje in poklon enemu največjih glasbenikov naših prostorov," so dejali uspešni glasbeniki.
Obmorska turneja uspešnega vokalnega orkestra pa ne mineva le v znamenju glasbe. Čas izkoristijo tudi za druženje, veliko smeha, sončenje in kopanje, dobro hrano in osvežilno pijačo, predvsem pa za krepitev ekipnega duha. "Lotili pa smo se že enega novega projekta, ki bo nekaj povsem novega tako za Perpetuum Jazzile kot tudi za slovensko glasbo. Pripravljamo poseben aranžma z DJ Umekom, v katerem se bosta prepletla a cappella petje in tehno. Združiti dva na videz povsem različna glasbena svetova je bil velik izziv, še posebej za našega aranžerja Sama Vovka. Rezultat bomo predstavili 23. oktobra na spektaklu Umek 5.0 – (Ne)združljivo. Komaj čakamo," so strnili člani zbora.
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