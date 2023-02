Perpetuum Jazzile s prvo pesmijo v francoščini napovedujejo jubilejni album

Vokalni orkester Perpetuum Jazzile, ki redno polni največje koncertne dvorane tako doma kot tudi v tujini, je izdal novo pesem z naslovom Derniere Danse. S priredbo pesmi francoske pevke Indile so napovedali svoji jubilejni album, s katerim bodo obeležili 40-letnico delovanja, za skladbo pa so posneli tudi videospot, v katerem je zaigrala priljubljena slovenska igralka Maja Martina Merljak. To je sicer prva pesem, ki jo je glasbena skupina posnela v francoščini.

"Skladbo smo ustvarili z željo po prodoru na frankofonsko tržišče, predvsem Francijo in Belgijo. In ko smo se odločali, katero uspešnico bi preoblekli v našo vokalno verzijo, smo bili kar hitro sklepčni," so odločitev o tem, zakaj so so posneli priredbo pesmi francoske pevke Indile obrazložili člani vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile. "Pesem Derniere Danse, po slovensko poslednji ples, je izjemna in je bila velik hit, ne le v Franciji, ampak po celi Evropi. Originalni videospot je samo na YouTubu zbral že skoraj milijardo ogledov," so še dodali.

icon-expand Perpetuum Jazzile FOTO: Simone Di Luca

Za priredbo pesmi so tudi sami posneli videospot. "Sporočilo videa je, da si upajmo biti taki, kot smo, ne glede na to, kaj si o nas mislijo drugi," so povedali. Posneli so ga v dvorcu Štatenberg in Viteški dvorani Cekinovega gradu v Ljubljani. "Zgodba nas popelje skozi notranji razcep, ki se odvija v vsakem posamezniku – koliko smo pripravljeni ugajati drugim, da bi bili sprejeti, in koliko smo pripravljeni biti unikatni ter izraziti svojo individualnost, ki pa jo včasih drugi težje sprejmejo," so še razkrili glasbeniki.

icon-expand V novem videospotu nastopa igralka Maja Martina Merljak. FOTO: Arhiv izvajalca

Spot prikazuje simboliko črne in bele barve, pri čemer črna predstavlja podrejenost družbenim normam, bela pa posameznikovo unikatnost. "Solistka v pesmi, Maja Ciglar, se poda na poslednji ples, ki ga prireja kraljica v podobi igralke Maje Martine Merljak. Gre za dvoboj med Majami, kraljico Majo, ki hoče, da vsi plešejo kot ona žvižga, ter solistko Majo, ki ima dovolj podrejanja in želi pokroviteljstvu kraljice narediti konec," so opisali.

icon-expand Spot prikazuje simboliko črne in bele barve. FOTO: Arhiv izvajalca