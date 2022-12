Perpetuum Jazzile s turnejo po državah nekdanje Jugoslavije

Perpetuum Jazzile so znani po svojih močnih ritmih, bogati harmoniji, neprimerljivi ustvarjalnosti, pozitivni energiji in raznolikosti glasbenih zvrsti, ki jih pevci ustvarjajo s svojimi glasovi, kot so pop, rock, jazz, gospel, blues, bossa nova, disco, funk in etno. Slovenski vokalni zbor, ki ga svetovni glasbeni kritiki izjemno cenijo, bo krajšo turnejo po nekdanji Jugoslaviji začel 31. decembra v Novem Sadu, pred Bosno in Hercegovino pa bodo februarja nastopili še v Zagrebu, Beogradu in Skopju.

Med največjimi uspehi skupine so viktor za pesem Afrika in nominacija za grammyja za album Both Sides. Imeli so turneje in koncerte v Južni Ameriki, ZDA, na Kitajskem in skoraj po vsej Evropi. V njihovi glasbi je prisoten tudi beatboxing, ki posnema zvoke bobnov in ritme, ustvarjene z usti. Poleg tega pevci uporabljajo roke, noge in druge dele telesa za interpretacijo vseh vrst zvokov, kot so dež, nevihte, pristanki letal, potoki, izviri, valovi in drugi naravni pojavi. Koncertni repertoar vokalnega orkestra vključuje vokalne priredbe svetovno znanih uspešnic izvajalcev, kot so ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson in Bee Gees, ter lastne interpretacije in priredbe različnih ljudskih pesmi. Pevci pojejo v različnih jezikih: angleškem, portugalskem, španskem, italijanskem, nemškem, hrvaškem, makedonskem in slovenskem.