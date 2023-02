Pesem Delilah prepovedana na tekmah ragbija na valižanskem stadionu

Valižanski stadion Principality je pevskim zborom prepovedal izvajanje zimzelene Delilah Toma Jonesa . Skladbo so sicer že leta 2015 odstranili s seznama pesmi, ki jih predvajajo ob polčasu, sedaj pa so jo prepovedali še nastopajočim pevskim zborom, medtem ko se prepoved ne nanaša na navijače.

Stadionski predstavnik je v izjavi za javnost dejal, da se zavedajo, da gre za problematično besedilo. "Delilah ne bo del glasbenega repertoarja zborov na mednarodnih rugbi tekmah na stadionu Principality. Prošnjo, da pesmi ne izvajajo pred ali med tekmami, so dobili tudi gostujoči zbori. Valižanska ragbijska zveza ne podpira kakršne koli oblike nasilja," je povedal in dodal, da so se o cenzuriranju pesmi posvetovali s strokovnjaki. "Zavedamo se, da je zaradi obravnavane tematike za nekatere navijače problematična in vznemirjajoča."

Leta 2014 je Tom Jones, ki sicer ni avtor pesmi, za The Independent dejal, da mu je všeč, ko sliši Delilah odmevati po valižanskem stadionu in je zaradi nje ponosen Valižan. Dodal je, da besedilo ni politično obarvano in ga po njegovem ljudje dojemajo preveč dobesedno. "Gre zgolj za nekaj, kar se v življenju zgodi, ko je ženska nezvesta moškemu in njemu se preprosto strga." Tom je eden izmed valižanskih najbolj priljubljenih pevcev, ki je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja z uspešnicami, kot sta It's Not Unusual in Green Green Grass of Home.

Pesem je bila prepovedana teden po tem, ko je bil izvršni direktor valižanske ragbijska zveze Steve Phillips prisiljen odstopiti zaradi obtožb o seksizmu, mizoginiji in rasizmu v organizaciji, poroča BBC. V petek je nato predsednik ragbijske zveze Ieuan Evans naznanil, da bodo ustanovili novo zunanjo delovno skupino, ki bo preiskovala kulturo in vedenje zveze.