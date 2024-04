Pesem Domna Kumra s sočno kletvico: Odziv je fenomenalen

"Zakaj pa te besedne zveze ne bi uporabili v poletno obarvani uspešnici?" se ob izidu nove pesmi s sočno kletvico sprašuje pevec Domen Kumer."Tako kot pri vsaki stvari so pač mnenja deljena. Hvala bogu je tokrat več boljših, odziv je fenomenalen," je za našo medijsko hišo povedal pevec. Melodijo za pesem je napisal Domen sam, k pisanju besedila pa je povabil Stilovca Gašperja Jazbeca. Pri aranžmaju je z Domnom sodeloval njegov basist Štefko Šarkezi, v ozadju pa lahko slišimo veliko zasedbo spremljevalnih pevcev med njimi tudi Špelo Grošelj, Miha Hercoga, ansambla Stil in Vražji muzikanti. Pesem je nastajala več kot leto in pol.

Prigode s snemanja: težave s policijo in Domnova nova pričeska

Domen je v nekaterih prizorih videospota na vrhu premikajočega se avtobusa, kjer je pokazal tudi svoje kaskaderske sposobnosti in zaradi tega bil skoraj v težavah. Njegovo početje je namreč med snemanjem opazila tudi policija. S prižganimi lučmi jih je dohitela, vendar ko so se prepričali, da snemanje poteka varno, je ekipa lahko nadaljevala z delom.

Ob izidu je pevec delil tudi podrobnosti o snemanju videospota: "Za snemanje videospota smo potrebovali veliko statistov, zato smo se odločili, da jih poiščemo kar prek družabnih omrežij in na naše presenečenje se je v nekaj dneh prijavilo več kot 250 kandidatov in kandidatk. Od teh smo jih k sodelovanju povabili 35 in skupaj smo se na dvodnevnem snemanju imeli res čudovito."

Prvi dan je snemanje potekalo na Štajerskem, drugi dan pa na Primorskem, kjer jim je občina Piran omogočila neposreden dostop do plaže. Tja so namreč pripeljali rumen šolski avtobus, ki ga sicer uporabljajo predvsem v Združenih državah Amerike. V videospotu je moč videti tudi rožnato telefonsko govorilnico, za snemanje pa si je Kumer svojo temno pričesko pobarval na blond.