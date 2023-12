Pesem Hey Jude za Lennonovega sina ostaja temačna. "Všeč mi je, da je napisal pesem o meni in za mamo, a odvisno od razpoloženja in tega, kje jo slišite, je lahko dobra ali malce frustrirajoča," je povedal danes 60-letni Julian .

"To je čudovit občutek, brez dvoma, in zelo sem hvaležen – vendar me je tudi spravilo ob zid," je še dodal. Pesem Hey Jude je izšla avgusta 1968, potem ko se je John Lennon razšel s Cynthio, Julianovo mamo, zaradi svojega novega dekleta Yoko Ono. Julian je bil takrat star pet let.

Hey Jude velja za najuspešnejši singel legendarne britanske skupine The Beatles. Pravzaprav se je na začetku imenovala Hey Jules, a so nato naslov spremenili zaradi ritmičnih razlogov.

Skupina The Beatles je razpadla leta 1970. Deset let kasneje je bil v New Yorku ustreljen John Lennon. Julian Lennon je tudi sam glasbenik. Njegov zadnji album se imenuje Jude.