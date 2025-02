Pesem hrvaške skupine Let 3 napoveduje nov studijski album.

Skupina Let 3 je konec preteklega leta zaključila sezono v njihovem rodnem mestu, na Reki. Člani skupine so se zaprli v studio in takoj pričeli z ustvarjanjem novega materiala, ki bo izšel na prihajajočem studijskem albumu.

"Pozdrav vsem oboževalcem skupine Let 3 in tistim, ki boste to še postali. Moram vam povedati, da sem napisal zelo veliko pesmi z ljubezensko tematiko, tako da zdaj Let 3 končno pripravlja ljubezenski album," je svoj nagovor začel član zasedbe Let 3 Damir Martinović - Mrle in razkril, o kom govori nova pesem.