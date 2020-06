"... pot zapelje me v tisti kraj, kjer so pravi frendi z mano!"

Fantje, ki že nekaj časa ustvarjajo nov album in ob tem pilijo svoj zvok, so prisilne pomladne počitnice preživeli ustvarjalno, plod tega dela pa je tudi nova pesem Lajf. "Lajf se skriva v majhnih stvareh in spominih, ki jih deliš s svojimi najbližjimi. Ko deliš občutke z drugimi, začutiš energijo, ki te pelje skozi sleherni izziv v življenju. Takrat le-to postane neprecenljivo," izda navdih za besedilo frontman Jaka Peterka. "Ta pesem je pisana na kožo času, v kakršnem živimo in upamo da 'preživimo'. V takih trenutkih ugotoviš, da je treba lajf zajemat z veliko žlico, užiti vsak dober, pa tudi kakšen slab trenutek in ko potegneš črto, so pravi frendi tisto, kar zares šteje."

Pesem Lajfsledi rdeči niti, ki jo je nakazal že januarski singelUpornika z razlogom. Prinaša moderen, radiem prijazen, naelektren rockovski zvok, ki ga pilijo z ameriškim producentom Chrisom Gehringerjem (Sterling Sound, New York) in Matejem Pečaverjem, spogleduje pa se tudi s housom, RnB-jem in EDM-om.