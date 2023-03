Pesem Mama ŠČ hrvaške skupine Let 3 dobila videospot

Hrvaški evrovizijski predstavniki Let 3 so posneli videospot za pesem Mama ŠČ, ki jo bodo maja odpeli v Liverpoolu. Režiral ga je priznani hrvaški režiser Radislav Jovanov Gonzo, ki je s skupino že večkrat sodeloval. Kot pravi frontman skupine Prlja, je znova poskrbel za vrhunski izdelek.

icon-expand Skupina Let 3 predstavlja videospot za pesem Mama ŠČ. FOTO: Franko Kelam

Skupina Let 3 predstavlja videospot za pesem Mama ŠČ, s katero se bodo potegovali na Evroviziji. Režiser videospota Radislav Jovanov Gonzo je ob izidu povedal: "Z videospotom smo pokazali, kako zelo pomembno je, da na naš, njihov način podajamo antivojna sporočila. Ljudje po Evropi in tisti na BBC-ju ne vedo, da so Let 3 zelo prepričljiv koncertni bend, da imajo za sabo več odmevnih performansov in sodelovanj z različnimi gledališči ter da niso nastali zaradi Eurosonga. Hvala Stanleyju Kubricku!"

Videospot so posneli v Zagrebu, poleg skupine Let 3 pa se na prizorišču pojavijo še Jovanka Broz Titutka in njene plesalke. Član razvpite skupine Zoran Prodanović - Prlja je dejal, da je videospot jagoda na vrhu velike torte , ki se imenuje Mama ŠČ. "Po vsej verjetnosti bo občinstvo zelo uživalo ob gledanju tega izdelka. Režiser Gonzo je naš dolgoletni sodelavec, soborec, velikan hrvaške srbske videospot produkcije, ki je sicer avtor večine naših videospotov. Tudi tokrat nam je ustvaril vrhunski izdelek."